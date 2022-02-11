外交部感謝英國國會友台動議 堅實基礎上強化合作

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（中央社記者鍾佑貞台北11日電）英國國會下議院無異議通過友台動議。外交部今天表示，台灣與英國等理念相近國家，在後疫情時代針對半導體產業等必有廣大合作空間，未來將在台英關係的堅實基礎上持續加強合作。

外交部下午發布新聞稿指出，英國國會下議院10日以「英國—台灣的友誼及合作」進行政策辯論，歷時近3個小時，約有20名議員發言，最後以無異議方式通過動議，要求英國政府繼續致力強化雙邊貿易關係及深化安全合作，及支持台灣獲國際社會承認。

外交部由衷感謝英國國會下議院通過友台動議，並指出這次英國國會的友台行動，是繼下議院2017年就「英國與台灣關係」舉行辯論，支持兩國發展合作關係後，再度於國會提案就強化台英關進行政策辯論。

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外交部說，目前台英關係密切友好，針對中國侵擾台灣防空識別區，英國政府高層近期曾多次公開強調維護台海和平及穩定的重要性。

外交部表示，台灣與英國及全球理念相近國家，在後疫情時代針對半導體產業、全球供應鏈重組、強化民主韌性及對抗混合威脅，必定有廣大合作空間。政府將持續透過既有對話及合作管道，與英國加強合作，尋求各種深化台英夥伴關係的創新作為。（編輯：蘇志宗）1110211