朱立倫屏東新春團拜 談年底選戰盼從南台灣出發

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）國民黨主席朱立倫今抵屏東縣黨部參加新春團拜，談及年底九合一大選，盼從南台灣出發。他表示，高雄市長人選還在初期徵選階段、屏東則希望有像蘇清泉深耕地方的同志參選。

被問到屏東縣長選戰，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉已表態願意代表國民黨出征屏東縣長選戰，朱立倫接受媒體聯訪表示，選戰要從南台灣出發，國民黨在屏東有許多優秀同志，像蘇清泉一步一腳印深耕地方，都非常值得鼓勵。

曾任國民黨屏東縣黨部書記長的林育先，昨突然宣布接任民眾黨屏東縣黨部主委，讓藍營地方人士頗感訝異，朱立倫面對媒體詢問，提及「同舟」方案已有5萬多人加入國民黨，也有非常多公職人員都回到國民黨，相信大家都會更有信心。

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媒體再追問，傳言「甫回歸國民黨的傅崐萁要當高雄操盤手，要讓無黨籍的立法委員高金素梅委員選高雄市長？」朱立倫回應，國民黨17日成立選戰策略委員會，操盤由黨中央來推動；高雄候選人，現在還在初期徵詢階，「傳言聽聽就好」。至於國民黨是否已徵詢高金素梅參選高雄市長？朱立倫說，選戰策略委員會昨晚才召集第一次會議，還沒有討論到這些議題。

朱立倫今天一下車就受到支持者熱情歡迎，抵屏東縣黨部參加新春團拜，也跟民眾玩起成語猜謎，也跟黨員互相擊拳打招呼。（編輯：孫承武）1110218