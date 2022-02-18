國民黨智庫：邊境隔離應鬆綁 與國際同步

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國家政策研究基金會永續發展組召集人陳宜民今天表示，英美等國已開放符合資格者入境不須隔離，台灣應與國際同步，不應延宕到6月，且對於有醫護人員不幸染疫申請補償應從寬認定。

國民黨智庫上午召開「Omicron變種病毒來襲，政府隔離政策亂哄哄」座談會，國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民表示，台灣邊境政策開放應與國際同步，英國、美國、新加坡與西班牙等國都已開放符合資格者入境不須隔離，台灣不應延宕到6月，否則不僅無法與國際接軌，更對國內觀光產業造成傷害。

針對衛福部去年3月宣布將醫護人員因防疫工作染疫，補助金額上限調高為新台幣100萬元，6月稱要從寬認定，但有醫護人員卻只拿到6萬5000元補償，陳宜民說，依據「執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」第4條規定，該醫護人員染疫致肺部纖維化，應當可以申請輕度身心障礙（補助上限265萬元），怎麼僅有補助6.5萬元，政府明顯是「說一套做一套」，讓衝在第一線的醫護人員情何以堪。

陳宜民表示，Omicron病毒肆虐不會因縣市不同就停止傳染，民眾繳一樣的稅金，不能因戶籍地不同而一國多制，民眾何其無辜。中央政府應協調各地方政府統一全額補助標準，因為民眾配合政府檢疫而被匡列隔離，不應還要民眾自費出錢。

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國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，各地方政府補助措施不同，造成部分縣市民眾變成二等國民，防疫特別經費預算達8400億元，建議錢要用在刀口上，為了符合公平合理，有效執行防疫工作，目前就有需要用在框列隔離民眾身上，應全額由中央政府負擔。

與會的中華民國防疫學會理事長王任賢認為，在學理上，檢疫和隔離是兩碼事，隔離是在社區做的，是防疫的一部分，而檢疫是對正常人做的，在沒有確診的情形下，是不能對他做任何違反憲法的處置。所以，檢疫只能用允許的方法去做一些查察的工作，只能要求民眾配合查察。但隔離就一定針對病例或疑似病例，然隔離是限制人民的行動，一定要有法律規定才能進行。（編輯：蘇志宗）1110218