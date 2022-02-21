世界母語日 游錫堃籲重視台語傳承

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（中央社記者范正祥台北21日電）聯合國教科文組織將每年2月21日定為「世界母語日」，立法院長游錫堃今天在臉書發文，呼籲重視台語傳承。他指出，台語現在面臨「明確危險」階段，若不搶救，台語就逐漸在台灣消失。

游錫堃於臉書發文指出，在擔任台灣省議員時期，他曾6度質詢省政府有關「母語教育」等問題。

他指出，擔任宜蘭縣長後，在1990年2月時率先推動母語教學，當時的教育部長毛高文4月在立法院公開表態，認為學校不適合實施母語教育，母語在家裡教就好，還派8大督學到宜蘭查辦；宜蘭縣議會也要他進行專案報告，並刪除預算。

游錫堃表示，令人欣慰的是在推動母語教學幾年後，「宜蘭模式」反被中央政府採用，全國實施。

他也提及2004年在行政院長任內推出國家語言發展法，並於2018年立法院三讀通過。

游錫堃指出，立法院從本屆第4會期開始，也在院會跟委員會試辦「同步口譯」等服務。立委若以原住民族母語發言問政，立法院公報也會刊登母語羅馬拼音及中文紀錄。

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提及母語的維護推展，游錫堃表示，有感於「母語滅，文化斷」，語言是文化傳承重要的載體。台語現在面臨「明確危險」階段，若不搶救，台語就逐漸在台灣消失。

立法院在去年協辦了第一屆的「蔣渭水台語漢詩吟唱賽」，也在院內成立「三餘吟社」，就是為了能夠傳承台語，同時也推廣吟唱藝術。游錫堃呼籲，大家一起為母語的傳承、復振與發展而努力。（編輯：郭無患）1110221