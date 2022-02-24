印太合作會議巴黎落幕 稱台灣為關鍵夥伴

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（中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電）法國昨天於巴黎舉辦第一屆印太地區合作論壇，60多國外長出席。媒體分析，其目的在於制衡中國勢力。法國最新印太戰略及會後新聞稿都提及台灣，並稱台灣為經貿策略上的「關鍵夥伴」。

歐盟於昨天在法國巴黎舉行第一屆印太地區合作論壇，有60多個來自印太地區國家及歐盟國家外長出席，目的為強化歐洲與位於重要經濟戰略地區各國的夥伴關係，但根據世界報（Le Monde）等法媒分析，另一個秘而不宣的目的，則是制衡中國在此區的勢力。

這場由歐盟輪值主席國法國舉辦的印太合作論壇，中、美兩國的缺席顯得格外顯眼，原因很簡單，就是兩國並未受邀。世界報說，前者未受邀是因為歐洲將其視為「體制上的對手」；而後者未受邀則是因為若只邀請美國，很可能被中國解讀為挑釁。

儘管中國缺席，卻仍是印太論壇的關切焦點。法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）在論壇中指出，斯里蘭卡等印太國家依靠中國投資，而歐盟希望能作為另一個夥伴選項，「我們希望和夥伴彼此協助，逃離可能透過壓制策略和特定霸權行徑來束縛我們的依賴陷阱」。

藉舉辦第一屆印太合作論壇之機，法國外交部也於20日公布最新印太地區戰略報告。

過去法國政府在印太策略報告中，都從未明確提及「台灣」，然而在最新的戰略書中，台灣數次被提及，且被視為「夥伴」。

在法國外交部的戰略書中，歐盟與印太的經貿合作占重要地位。除了規劃加強與東南亞國家協會（ASEAN）等國的貿易聯繫外，台灣也被特別點名。內文寫道：「歐盟將與全球價值鏈（global value chains）中的關鍵夥伴持續發展早己緊密的貿易與投資關係，例如台灣。」

而在「教育、研究、創新夥伴」戰略中提及與印太地區夥伴的學術交流，其中一項為打造「三重學位」，讓法國「與其他擁有相同學術能力的國家合作，即澳洲、南韓、日本和台灣」。

法國也在這份印太戰略書開頭指出，印太地區因為中國勢力崛起造成的領土爭議，改變了區域的平衡，也使得戰略對等更加複雜，包括美中競爭激化、印中邊界對峙、台灣海峽緊張局勢等。

另外，根據會議結束後的新聞稿，各國外長同意且重申將遵循奠基於規範、民主價值、多元主義、法治的國際秩序，並強調遵守國際法與聯合國海洋法公約中的航行自由。

在合作對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與數位化系統時，新聞稿再度提及「台灣夥伴」。內容寫道：「多位夥伴，包括紐西蘭、新加坡、泰國、台灣、印尼、馬來西亞，都已經或正在和歐盟的數位COVID證明系統連線。」

雖然參與國家大多與中國有齟齬，且中國也面對許多批評，但論壇仍向法廣（RFI）等媒體強調，「印太地區的新聯盟，並非反中聯盟」。

另一點值得注意的是，在法國印太戰略書中，已不再將澳洲列為與日本、印度一樣的「戰略夥伴」，表示澳洲未經討論、告知就取消潛艦訂單的決定使得法國重新審視兩國的戰略夥伴關係。（編輯：周永捷）1110224