林右昌新書發表 妻子談30年來酸甜苦辣哽咽落淚

（中央社記者王朝鈺台北24日電）基隆市長林右昌發表新書「雙魚B．理科市長－林右昌的人生進擊RPG」，林右昌的妻子吳秋英感性談到30年來彼此一路陪伴過程的酸甜苦辣時，忍不住哽咽落淚。

新書發表會下午在誠品信義店舉行，包含副總統賴清德、無任所大使林佳龍、中央通訊社社長張瑞昌等人出席力挺，會中除分享書中多張照片背後故事外，林右昌並提到一段後來拿掉並未收錄在書中的小故事。

林右昌說，其實他一開始要參選不被看好，也沒人相信他會去選舉，記得萌生參選時想著「要選就選大一點」，打算選市長，當初他在府院黨工作時，妻子吳秋英很不高興，因為政治工作無法好好照顧家庭，妻子後來還跟他說，「你現在就好了喔，你千萬不要去選舉，若要選舉先回來離婚」。

林右昌說，當時想著參選時腦袋一直在轉，原本容易入睡的他居然失眠，枕邊人其實最敏感，妻子在某晚突然轉身問他「你是不是在想選舉」，當時心中很掙扎，到底要坦白從寬還是要繼續瞞著，同時也想著妻子提到要選舉就離婚。

當晚決定向妻子坦白思考參選，妻子反問「要選什麼」他說，「我要選基隆市長」，妻子聽到立刻說，「好，那這樣跟它拚了」，後來曾詢問妻子當時不是提要離婚，妻子說，基隆是自己的故鄉，而且基隆沒落了幾十年，相信丈夫若有機會擔任基隆市長，一定會做得不但比現在好，而且會做得很好。

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吳秋英致詞時說，丈夫林右昌兼具浪漫和理性，林右昌的浪漫不是傳統印象中鮮花、巧克力浪漫，而是體現在對很多事的天馬行空，無可救藥的樂觀，對這個世界充滿好奇，過程中她也一起針對現況或未來參與討論，讓她享受這種天馬行空浪漫氛圍，帶領她徜徉在這世界中。

吳秋英一度哽咽落淚說，30幾年彼此一起成長一路陪伴，過程中酸甜苦辣都有，不管林右昌成功或失敗時「他都是我們最大的老公」，曾有記者詢問兒子「你希望爸爸當選還是落選」，兒子回應「爸爸當選了，是大家的爸爸，爸爸沒有當選，是我們家的爸爸」，非常感謝老天爺，一切都是最好的安排。（編輯：方沛清）1110224