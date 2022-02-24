談卸任後規劃 林右昌：哪裡需要他就往那處去

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（中央社記者王朝鈺台北24日電）基隆市長林右昌今天發表新書，於發表會後受訪談到卸任市長的規劃表示，政治工作目的是要實現理想，而不是去找個人職位，「未來有任何需要我的地方，我就往那個地方去」。

林右昌新書「雙魚B．理科市長－林右昌的人生進擊RPG」發表會下午在誠品信義店舉行，包含副總統賴清德、無任所大使林佳龍等人出席並致詞推薦，林右昌會後接受媒體聯訪，記者詢問年底卸任基隆市長後的規劃。

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林右昌表示，說實在，政治真的不是人生中的規劃，大家在他的新書中可以看到，小時的志願是當動物園園長，會從政一切都是意外，會當上基隆市長也不在計畫中，對他來說，政治工作的目的是要實現理想，而不是去找個人職位，所以「未來有任何需要我的地方，我就往那個地方去」。

媒體詢問，外傳林佳龍可能選新北市長，是否會支持，還是覺得林佳龍應該選台北市長，林右昌表示，有關六都的選舉，中央正在進行相關布局工作，最後也一定會提出最優秀、最強人選，相信中央會做整體規劃。（編輯：方沛清）1110224