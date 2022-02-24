賴清德：林右昌將基隆從灰暗變彩色

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（中央社記者王朝鈺、溫貴香台北24日電）副總統賴清德今天稱讚基隆市長林右昌將基隆從灰暗變彩色；前交通部長林佳龍說，林右昌改變了基隆，建立了「林右昌障礙」。

賴副總統下午出席基隆市長林右昌「《雙魚B．理科市長-林右昌的人生進擊RPG》新書發表會」致詞表示，出身在新北市萬里，與基隆市是同一個生活圈，小時候他陪媽媽到基隆菜市場買東西，或者到基隆的書局買書，基隆給他的感覺就是「灰灰暗暗的」，一直希望有人能夠站出來改變基隆，讓基隆能夠變為彩色、市民生活更好，所以對林右昌期待很深，也一直支持他。

賴副總統提到，林右昌打電話給他，邀請出席今天的新書發表會，二話不說，很高興接受邀請，接到書的時候，有點意外，以為這就是市政的成果發表，沒想到，不僅僅有市政的成績單，還有人生的寫真集，都非常好看與精采。

談到林右昌的市政成績，賴副總統稱讚真的很不簡單，尤其林右昌上任時，基隆負債高達新台幣124億元，債務比率超過47%，「經過7年的努力，他將債務還到只剩下77億元，債務比率只剩下30%，真的要給他一個鼓勵。」

賴副總統說，對於林右昌的努力奉獻給這個城市，他是充滿感激且非常肯定，他對著林右昌說：「你的努力、你的辛苦，完全沒有白費」，相信下一任的市長，可以在林右昌的肩膀上推動基隆更加前進、更加進步，並對基隆選出的民進黨立委蔡適應說，「適應要加油」。

林佳龍致詞表示，林右昌有很清楚的願景，最重要還有行動力，在不到8年的時間讓基隆改變，這是一本很好看的書也很勵志。

林佳龍說，林右昌因為團結大家改變了基隆，建立了「林右昌障礙」，最緊張可能是台下的蔡適應，不過蔡適應也可以站在林右昌的「肩膀」上超越，因為林右昌已經打造了很好的地基和藍圖。

此外，賴副總統進入新書發表會場前，守候一旁的媒體詢問，怎麼看前副總統陳建仁入黨，賴清德微笑不發一語，快步進入會場。

林佳龍面對媒體詢問是否參選新北市長，他僅微笑說，謝謝。（編輯：蘇志宗）1110224