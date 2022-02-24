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開放外籍商務人士來台 外交部配合調整規範

2022/2/24 19:59
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（中央社記者黃雅詩台北24日電）中央流行疫情指揮中心宣布從3月7日起放寬非本國籍商務人士來台，外交部今天表示，將配合調整外籍商務人士申請來台規範。

疫情指揮中心放寬範圍包含外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動，申請人應赴台灣駐外館處申請特別入境許可。

外交部晚間發布新聞稿指出，外籍商務人士得備妥相關應備文件向駐外館處申請特別入境許可（簽證），相關資訊可參考外交部領事事務局全球資訊網（https://www.boca.gov.tw/「簽證」）。

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外交部表示，先前獲發商務活動事由特別入境許可（簽證）在2021年5月19日到2021年8月18日效期屆滿者，可以重新檢具應備文件，向原核發館處申請換發相同事由及類型簽證，無須再次繳交規費。免簽證、落地簽證及電子簽證仍均暫緩適用。

外交部指出，外籍商務人士如果持有亞太經濟合作商務旅行卡（ABTC）者，得於備妥相關商務證明、經國境查驗無虞後入境。（編輯：林興盟）1110224

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