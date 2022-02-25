漢翔董事長頒飛官時數滿千證書 表彰飛行技術

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漢翔25日表示，董事長胡開宏（左4）日前分赴一聯隊、三聯隊等駐地，頒發「飛行時數滿千小時」證書。（漢翔提供）中央社記者游凱翔傳真 111年2月25日

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（中央社記者游凱翔台北25日電）AT-3自強號高級教練機與IDF經國號戰鬥機的製造原廠漢翔公司今天表示，董事長胡開宏日前分赴一聯隊、三聯隊等駐地，頒發「飛行時數滿千小時」證書，表彰飛行員精湛飛行技術。

漢翔上午發布新聞稿表示，公司於14日、16日及昨天分赴駐地，舉行飛行時數授證典禮，由胡開宏頒發「飛行時數滿千小時」證書給第一聯隊、第三聯隊、教準部、航發中心及空軍官校飛行員與教官。

漢翔指出，為表達對飛行員的敬意，以及感謝空軍長期以來對國機國造的支持，漢翔公司14日舉行三聯隊及航發中心IDF飛行時數授證典禮，分別授予三聯隊與航發中心11名與3名飛行員1000、2000小時證書。

16日胡開宏再率領漢翔公司主管一行人前往花蓮，替教準部2名教官頒授IDF 1000小時證書；24日再赴岡山，為一聯隊的12名飛行員進行IDF 1000、2000小時飛行時數授證，及空軍官校14名飛行員、10名教官授予AT-3 1000至6000小時飛行證書。

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漢翔表示，一名飛行員要達成1000小時的飛行時數，平均約需6年，由此可見飛行授證為飛行員的生涯里程碑。

漢翔指出，漢翔十一修大專案承接AT-3及T-34機隊管理近20年，運作迄今均能如期如質達成合約規範。值得一提的是，該專案飛行教官董珂延老師，飛行AT-3時數已達6000小時，胡開宏感佩對人才培育的用心，也感謝董珂延的辛勤教導與傾囊相授所學，才有優秀的戰鬥機飛行員捍衛領空。（編輯：楊蘭軒）1110225