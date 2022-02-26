安康接待室達古蹟基準 促轉會：協力保存歷史價值

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（中央社記者賴于榛台北26日電）民間團體質疑，促轉會不支持將安康接待室提報為古蹟。促轉會今天表示，安康接待室具高度歷史價值、具稀少性且不易再現等特色，已臻古蹟指定基準，「反對或延宕保存一說恐有誤會」。

新北市政府文化局22日針對安康接待室被提報為古蹟一事召開文資審議會議，促轉會也派代表列席，但民間團體在會中質疑，促轉會並不支持將安康接待室提報為古蹟。

促轉會今天透過媒體群組表示，安康接待室因具高度歷史價值、表現各時代營造技術流派特色，以及具稀少性且不易再現，已臻古蹟指定基準，此立場於任務報告以及文資審議時均明確表達，沒有改變，「反對或延宕保存一說恐有誤會」。

安康接待室在今年1月已被審定為不義遺址，促轉會說，審定為不義遺址的過程，密切與相關機關聯繫，強化機關協力保存的基礎，行政院長蘇貞昌去年底也已說明，將由行政院政務委員羅秉成督導推動跨部會工作，並責由文化部國家人權博物館主責統籌。

促轉會表示，相關部會對釐清保存範圍、整合資料，準備土地移撥等作業，都密集召開會議，積極處理中，相關作業的完備，可讓安康接待室在文資身分指定時，範圍更加明確，也可與未來的保存活化工作更加緊密配合。

促轉會表示，促轉會是任務型機關，無法長期管理個案，而是透過審定與政策規劃，協調機關合作，更重要的是就不義遺址的保存提出完整法制規劃，相關規劃會預計於總結報告中提出，後續由承接機關持續完備。

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促轉會也說，將尊重文資審議主管機關專業與審議結果，並持續提供相關協助，同時也感謝民間長期的關心與鞭策，期盼未來能一起為不義遺址的保存工作努力。

安康接待室在今年1月獲促轉會審定為不義遺址，促轉會當時指出，安康接待室是目前唯一完整保存原貌，見證白色恐怖時期侵害人權的大型偵訊拘留室，值得妥善運用，短期應予修復重建，長期則可評估結合人權教育培訓、藝文、政治檔案陳列等機能。（編輯：郭無患）1110226