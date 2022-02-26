美驅逐艦通過台灣海峽 共軍：公開炒作挑釁行徑

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（中央社台北26日電）俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國海軍一艘驅逐艦今天由南向北通過台灣海峽並對外證實。共軍東部戰區今晚宣稱組織兵力對美艦行動全程跟監警戒，並批美方公開炒作這次的「挑釁行徑」。

國防部下午證實，美海軍一艘驅逐艦今天由南向北通過台灣海峽，國軍全程掌握周邊海空域動態、狀況正常。

據外電報導，美國海軍第七艦隊也證實，配備神盾戰鬥系統的勃克級導向飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson，DDG 114）今天駛經台灣海峽，為例行活動一環。第七艦隊發言人林哥（Nicholas Lingo）在聲明中說，這艘軍艦通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾。

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對此，東部戰區官方微博26日晚間發文引述新聞發言人施毅陸軍大校宣稱，今日，美強生號導彈驅逐艦過航台灣海峽並「公開炒作」。中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動「全程跟監警戒」。

施毅並稱，美方實施此次「挑釁行徑」，企圖通過作一些姿態給「台獨」勢力撐腰打氣，這既是虛偽的，也是徒勞的。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。（編輯：楊昇儒）1110226