台南高雄市、嘉義縣長選舉 民進黨原則朝徵召現任

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（中央社記者賴于榛台北26日電）民進黨選舉對策委員會今天開會決議，成立屏東縣長提名初選「督導協調小組」督導協調初選工作；另外，台南市、高雄市、嘉義縣原則朝向徵召現任首長，將進行後續徵召提名程序。

民進黨晚間發布新聞稿指出，選對會下午召開會議，除高雄市長陳其邁以視訊方式與會，其餘選對會成員皆出席與會。選對會指出，年底九合一選舉提名作業，將持續審視整體局勢，按部就班進行，今天做出4點決議。

第一，選對會成立屏東縣長提名初選「督導協調小組」，由民進黨立院黨團總召柯建銘召集，民進黨立委吳秉叡、蔡易餘擔任成員，依照23日通過的初選選務工作日程，督導協調初選工作順利進行。

選對會也呼籲所有參與初選者，遵守黨內的初選規定，進行君子之爭，壯大民進黨的支持基礎。

第二，選對會原則同意台南市、高雄市、嘉義縣3個縣市「徵詢協調小組」的結論，並責請秘書長林錫耀偕中央黨部完成徵召報告書，經主席核定後，將完整報告提交中執會，進行徵召提名程序。

第三，選對會針對宜蘭縣、南投縣、雲林縣3個縣長提名部分，分別成立「徵詢協調小組」，預計在完成報告後，由選對會提報中執會進行徵召提名程序。

最後，選對會說，「協調工作小組」已就直轄市暨各縣市議員提名名額合理性完成審視，併同相關意見，提交中執會議決。

此外，較之高雄市長陳其邁與嘉義縣長翁章梁，台南市長黃偉哲的徵召因捲入線民風波、出現黨內雜音。身兼民進黨中常委、立委陳亭妃昨天提案，請選對會在直轄市長及縣市長提名前，要求曾被促轉會約訪的參選人，都應簽署相關同意書，讓黨中央可以向促轉會進行調閱程序。

民進黨昨天對此未多做回應，擬由選對會做後續處理；黨內人士今天向中央社記者表示，台南市、高雄市、嘉義縣原則就是往徵召現任首長的方向進行。

選對會也表示，兼任民進黨主席的總統蔡英文在會中首先強調，民進黨作為執政黨，近期執政團隊首要工作，仍是持續掌握烏克蘭局勢動態，因應各項變局，執政團隊會維持國家安全、經濟穩定及社會民心安定。

蔡英文說，民進黨是民主政黨，初選雖有競爭，但期盼參與初選者，都必須體認民進黨是受人民託付執政，全黨是一體的。尤其在面對國際變局的此時此刻，所有同志務必團結一致、守護台灣，不負人民期待。

蔡英文也期勉黨公職同志協助執政團隊，加強防範境外勢力及在地協力者藉烏克蘭局勢操作認知作戰，共同鞏固全民心防。（編輯：林克倫）1110226