紀念228 游錫堃：緬懷前人犧牲珍惜民主成果

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（中央社記者王承中台北28日電）今天是228事件75週年，立法院長游錫堃今天表示，對於前人的犧牲奉獻，後人一定要去緬懷、去肯定，並珍惜今天台灣的民主成果；游錫堃也為鼓勵大家學習台語、保護台語，持續推動台語吟詩。

游錫堃今天出席由228事件紀念基金會主辦「向無名英雄致敬」專題講座，他在致詞時表示，一般人以為228事件是緝菸、族群衝突、物價上漲、官員貪腐、軍紀敗壞、壟斷物資等原因所導致，但背後實際上有一個相當重大的政治因素，牽涉當時的「台灣省政治建設協會」，此背景則未被清楚交代。

游錫堃指出，1946年11月20日，時任台灣省行政長官陳儀面對「台灣省政治建設協會」要求「縣市長普選」，害怕「台灣會變成台灣的台灣」，利用1947年2月27日發生的查緝私菸事件，請求蔣介石派兵來台鎮壓，同時有策略的屠殺協會中的台灣菁英，擁有25個分會、1萬多名會員的「台灣省政治建設協會」就此被消失。

游錫堃表示，台灣這100年來的命運相當悲慘，對於前人的犧牲奉獻，後人一定要去緬懷、去肯定，並珍惜今天台灣的民主成果。

除與眾人共同緬懷228事件前人的犧牲外，游錫堃也鼓勵大家學習台語、保護台語，持續推動台語吟詩。最後，游錫堃致贈主辦單位「衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實」及「228消失的政黨」兩書。（編輯：林興盟）1110228