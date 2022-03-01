美跨黨派訪團抵台 2日會晤朱立倫

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（中央社記者王承中台北1日電）美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的代表團今天抵台，預計明天上午拜會總統蔡英文。知情人士表示，國民黨主席朱立倫明天也將與訪團會晤，雙方擬就台海安全議題交換意見。

美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的代表團今天抵台，預計明天上午前往總統府拜會蔡總統，下午分別拜會行政院長蘇貞昌與國防部長邱國正，晚上由蔡總統設宴款待，明晚搭專機離開台灣。

國民黨日前發布聲明指出，對於美方重視台海和平與穩定感到欣慰，也歡迎訪團來台，希望能與訪團進行會晤。據了解，國民黨主席朱立倫明天將率黨務高層與代表團見面，雙方擬就台海安全等議題交換意見。

知情人士指出，國民黨及朱立倫跟美國的溝通管道一向非常暢通。對於朱立倫將與訪團見面，稍早傳出是由外交系統斡旋或是因政界人士建議安排促成，這都與事實相去甚遠，只是徒增交流的紛擾。

中廣董事長趙少康晚間在臉書發文指出，拜登的5人代表團到台灣，台灣朝野都表示歡迎，他今天建議代表團也該會見朱立倫，美國在台協會（AIT）最後終於同意安排了。

趙少康表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，拜登派層次極高的5人代表團來台，接著還要去日本，一定是要表達美國對台灣堅定的支持，要台灣不必擔心，如果共軍打台灣，美國不會坐視不顧，台美關係堅若磐石。

他指出，既然訪團不遠千里而來，他建議蔡總統要當面要求，美國對台灣的態度要清晰而不模糊，美國應該清楚表達：如果共軍襲擊台灣，美國會出兵抵抗、保衛台灣。

趙少康表示，蔡總統要求美國明確表示會出兵保護台灣是天經地義、大是大非的問題，也是2300萬人最期待的。既然AIT也安排朱立倫會見5人代表團，相信朱立倫也會提出同樣的要求。（編輯：謝佳珍）1110301