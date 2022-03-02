陳菊、黃榮村捐一個月所得 援助烏克蘭人民

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（中央社記者陳俊華台北2日電）監察院長陳菊今天表示，總統蔡英文發起捐助一個月所得支援烏克蘭行動，她義不容辭，加入響應行列；考試院長黃榮村也說，全力協助烏克蘭人民，將捐出一個月所得，期盼戰爭早日平息。

陳菊下午在臉書發文表示，「對於他人的苦難，我們不能視而不見；我們走過的苦路，不願他人重蹈覆轍」。

陳菊說，今天總統蔡英文、副總統賴清德以及行政院長蘇貞昌，發起捐助一個月所得支援烏克蘭的行動，「我義不容辭，加入響應的行列」。雖然烏克蘭遠在千里之外，但與台灣追求著同樣的目標：民主、自由、人權。

陳菊指出，譴責俄羅斯政府違反聯合國憲章，非法動用武力侵犯烏克蘭主權及領土，破壞區域及全球的和平穩定，也強烈呼籲俄羅斯政府應盡速停止軍事侵略行動。

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另外，考試院透過媒體群組指出，黃榮村說，俄羅斯武力入侵烏克蘭，造成烏克蘭平民流離失所，也危及國際社會的和平穩定。在強敵壓境下，烏克蘭人民展現無與倫比的意志力，為了捍衛家園挺身奮戰，令人動容。

黃榮村表示，身為世界的民主夥伴，台灣理應發揮人道關懷精神，全力協助烏克蘭人民，因此他將響應外交部在財團法人賑災基金會成立的賑濟烏克蘭專戶，捐出一個月所得，略盡棉薄之力，也期盼戰爭早日平息。（編輯：林興盟）1110302