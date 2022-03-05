駐教廷使館挺烏克蘭 外窗貼藍黃色吸引遊客致意

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駐教廷大使館在外窗貼上藍黃色彩的烏克蘭國旗圖樣，與樓下的加拿大駐教廷使館外窗呼應，形成特殊景觀，引起不少路過遊客拍照並豎起大拇指比讚。（旅義台灣僑胞提供）中央社記者黃雅詩台北傳真 111年3月5日

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）為表達台灣與世界民主國家站在一起，共同支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略的立場，駐教廷大使館日前特別將對外玻璃窗貼上烏克蘭國旗的藍黃色彩，引起許多路過朝聖客、遊客拍照致意。

中華民國駐教廷大使館位在通往聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）的必經之路協和大道（Via della Conciliazione），同棟建築樓下恰是加拿大駐教廷使館，加拿大駐館向外的窗戶也有藍黃色彩圖貼，讓整棟建築上下一片「烏克蘭窗」，形成特殊景觀，不少遊客經過爭相合影致意，並對著使館人員豎大拇指比讚。

教宗方濟各（Pope Francis）高度關切烏克蘭危機，他日前強忍膝蓋疼痛親赴俄羅斯駐教廷大使館表達關切，並在上週重話抨擊「發動戰爭者失去人性」。教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）日前表示，教廷將透過外交管道調停俄烏戰火。

駐教廷大使館響應教宗呼籲，除2月26日舉行「為烏克蘭和平祈禱會」，3月2日與教宗、全球天主教徒同步替烏克蘭禁食祈禱，也特別將使館外窗貼上烏克蘭國旗藍黃色彩。駐教廷大使館人員表示，盼藉由這些「微小但意義深重」的舉動，傳遞台灣人民支持烏克蘭的心意。

駐教廷大使館也正與教廷主管難民事務單位密切聯繫，表達台灣有意願參與協助烏克蘭難民的工作。

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義大利新聞報導，為聲援烏克蘭，羅馬地鐵還出現「烏克蘭藍黃國旗車廂」，座椅上以義大利文、烏克蘭文寫著「和平」字樣。這輛挺烏克蘭地鐵專車3月3日起在羅馬Ａ線地鐵啟用，為表達反對俄羅斯對烏克蘭發動戰爭與武力威脅。

以懸掛或打燈烏克蘭藍黃國旗成為全球趨勢，加拿大駐北京使館3月1日懸掛烏克蘭國旗，義大利、德國、冰島等國駐北京使館紛紛跟進。台灣日前也在台北101大樓、高雄燈會打燈烏克蘭國旗，表達台灣力挺烏克蘭的立場。（編輯：郭無患）1110305