烏克蘭駐越南大使館義賣救國 感謝台灣伸援手

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烏克蘭駐越南大使館臨時代辦日金娜表示，非常感謝台灣的幫忙，以及台灣對烏克蘭的支持，這些來自世界各國的幫助，有助烏克蘭更堅強地應對俄國的侵略。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月5日

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（中央社記者陳家倫河內5日專電）烏克蘭駐越南大使館今天舉辦慈善活動，為身處戰火的同胞募款，不少越南與烏克蘭民眾到場支持。烏克蘭大使館臨時代辦日金娜特別感謝台灣日前捐贈醫療物資與加入制裁俄羅斯。

俄羅斯與烏克蘭的戰事未歇，烏克蘭駐越南大使館今天在使館的廣場舉辦慈善活動，包括義賣美食、飲品、畫作、服飾等，並籌設募款箱讓民眾樂捐，不少關心國際時事的越南年輕人以及在越南的烏克蘭人現身力挺。

烏克蘭駐越南大使館臨時代辦日金娜（Nataliya Zhynkina）向中央社表示，今天活動除了販售與烏克蘭有關的義賣品，也有不少大使館捐贈物資相助，烏克蘭民眾將會收到這些人道救濟。

她特別提到，中華民國駐越南代表石瑞琦這星期也曾到烏克蘭駐越南大使館表達台灣捐贈27噸的醫療物資給烏克蘭一事，以及台灣對俄羅斯祭出的制裁。

日金娜表示，非常感謝台灣的幫忙，以及台灣對烏克蘭的支持，這些來自世界各國的幫助，有助烏克蘭更堅強地應對俄國的侵略。

日金娜指出，烏克蘭現在的局勢很糟，烏克蘭士兵陸續在前線陣亡，俄軍甚至對平民開火，烏克蘭最大核電廠之一也遭到俄國軍隊攻擊，希望世界各國能夠加入孤立俄羅斯。

烏克蘭駐越南大使館5日舉辦慈善活動，義賣美食、飲品、畫作、服飾等，並籌設募款箱讓民眾樂捐。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月5日

越南大學生阿義（Nghia）手持烏克蘭國旗。他說，國際社會必須站出來支持烏克蘭、譴責俄羅斯總統蒲亭。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月5日

手持烏克蘭國旗的越南大學生阿義（Nghia）表示，烏克蘭在這次衝突中明顯遭到欺凌，他今天和朋友一起來購買紀念品、餅乾，也能與許多烏克蘭朋友聊天，有助他更加了解這次的戰事。

阿義說，國際社會必須站出來支持烏克蘭、譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。他認為，俄國這次的入侵是蒲亭與幕僚的小圈圈決策，「蒲亭非常孤獨，（這次入侵）並未獲得很多俄國民眾支持。」

他指出，必須要與烏克蘭的民主進程站在一起，力挺烏克蘭民眾選擇的權利。阿義表示，自己並不討厭俄國，但反對「暴君」與侵略，「這是一場沒意義的戰爭」，他從新聞上得知也有俄國民眾發起反戰的示威。

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烏克蘭人阿田（Artem）在河內市開設健身房3年多，他在活動現場聽到台灣對烏克蘭伸出援手的訊息情緒顯得激動。阿田唸大學時在烏克蘭主修中文，他說雖然很久沒講已經很生疏，但堅持要用中文向台灣表達謝意。

阿田表示，烏克蘭人民都很尊敬台灣也很感謝台灣，對於世界各國湧入的幫忙，他都想說一句謝謝。俄國入侵之後，因為擔心自己的家人、朋友，他已經失眠很多天，也吃不下飯，現在每天都要互報平安。（編輯：韋樞）1110305