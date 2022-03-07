何博文不拚議員連任 進軍國會成選項之一

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（中央社記者王揚宇台北7日電）民進黨新北市議員、湧言會要角何博文今天宣布，不參選下屆議員，並交棒給服務處主任黃淑君；何博文說，栽培年輕人是民進黨深植的DNA，希望把這重要職務空出來，留給更年輕的世代。

此外，何博文被問到未來是否參選新北市長、新北市立委或爭取成為不分區立委時指出，進軍國會當然是選項之一。他現在是民進黨新北市黨部主委，新北市絕對不能放空城，而且黨內人才濟濟，如果黨有適當人選，一定毫無懸念的全力輔選；如果黨要徵召他（選市長），自己也做好準備、義無反顧。

何博文今天與民進黨立委王定宇、趙天麟等湧言會成員在台大校友會館召開記者會，作上述表示。

何博文指出，幾經思考，他決定不參選下屆議員，而未來充滿各種可能性，只要能發揮所長，為人民、土地盡力，包括前進國會在內，都是他的可能選項；但請大家放心，他的團隊服務不中斷，自己也要推薦服務處主任黃淑君參選，接力在板橋打拚。

黃淑君表示，她出身基層，過去8年跟著何博文一步一腳印服務地方，未來也會秉持服務初衷，感謝湧言會給予這個平台。

王定宇表示，何博文決定不連任市議員，相信很多人不捨，但這也代表何博文有更大的責任、功夫也練好了，迎接未來更大挑戰；此外，何博文把席次空出來栽培新人，這對同黨同志的衝擊影響最小。

趙天麟說，何博文是破釜沉舟、栽培後進、改造城市、造福國家，湧言會會用盡全力幫黃淑君輔選。

媒體提問這一次放棄市議員連任，是否針對民進黨立委羅致政這席立委，何博文說，絕對不是特別針對哪一席，前進國會是他的可能選項之一，自己會敞開心胸，接受任何可能的挑戰。（編輯：張良知）1110307