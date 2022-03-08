遏制Deepfake性影像 政院擬修4法防制性暴力犯罪

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（中央社記者賴于榛8日電）政院今天表示，近年網路與數位性別暴力日趨嚴重惡化，如未經同意散布私密性影像，與深度偽造（Deepfake）性影像案件頻傳，危害民眾隱私安全與人格尊嚴，因此10日行政院會擬討論通過性暴力犯罪防制4法。

台灣去年發生民進黨立委高嘉瑜遭施暴事件與網紅小玉涉嫌以Deepfake技術製作換臉謎片等，讓民眾關注私密影片外流，以及深度偽造合成影像犯罪等議題。

今天是國際婦女節，行政院發布新聞稿指出，發言人羅秉成表示，科技發達迅速，致使近年網路與數位性別暴力日趨嚴重惡化，如未經同意散布私密性影像，以及深度偽造性影像的案件頻傳，對民眾隱私安全與人格尊嚴造成重大危害，社會大眾對此網路惡害無不深痛惡絕。

羅秉成表示，政院將於10日的行政院會討論通過性暴力犯罪防制4法，共同建構性暴力犯罪防護網絡，將以「包裹修法」方式，強化保護網絡，嚴懲不法之徒，保障被害人權益。

羅秉成表示，此案經政委林萬億與他督導協調，以及法務部、衛福部及內政部等跨部會密切合作，同步提出修法，包含「刑法」部分條文修正草案、「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案、「性侵害犯罪防治法」修正草案及「犯罪被害人保護法」修正草案。

加害人處罰面向，羅秉成說，刑法增訂「妨害性隱私與不實性影像罪」專章嚴懲不法，並同步修正「兒童及少年性剝削防制條例」，加重罪責保護兒少，並於「性侵害犯罪防治法」規範加害人治療、輔導的處遇措施。

被害人保護面向，他表示，「性侵害犯罪防治法」及「犯罪被害人保護法」均進行全案修正，明定網際網路業者即時移除不法性影像機制、新訂被害人刑事保護令，以及課以媒體責任保護被害人的個資與隱私。

羅秉成指出，其中刑法增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪」，係為抑制是類新興犯罪事件，妥適對應各類行為惡性，明確層級化處罰規範，分別就「未經同意攝錄性影像」、「強暴脅迫攝錄性影像」、「未經同意散布性影像」及「製造／散布不實性影像」等不法行為明定刑責。

他表示，同時也修正「兒童及少年性剝削防制條例」，配合增訂處罰要件及提高刑度，特別強化兒童及少年權益保障。

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此外，羅秉成說，為防杜被害人性影像繼續在社群媒體散布風險，加劇被害人心理創傷，「性侵害犯罪防治法」明定網際網路業者應先行限制瀏覽或移除義務，以及違反的罰則。

他表示，修法並於「犯罪被害人保護法」增訂新章「犯罪被害人保護命令」，以「刑事訴訟法」的羈押替代處分作為基礎，於許可停止羈押時，得指定相關被害人保護措施命被告遵守，包括禁止騷擾、接觸或其他危害行為，倘加害人有違反保護令的行為，另會構成刑責。（編輯：林興盟）1110308