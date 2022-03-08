蔡總統出席女力之夜 揭幕台灣性別平等週

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國際婦女節到來，總統蔡英文8日晚間赴台北賓館，出席外交部舉辦的「女力之夜外交酒會」並致詞。中央社記者張皓安攝 111年3月8日

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（中央社記者王慶剛台北8日電）由外交部與婦權會合辦的「女力之夜」，於婦女節晚間在台北賓館舉行，總統蔡英文出席致詞，各國駐台使節也應邀與會，為「台灣性別平等週」揭幕。蔡總統表示，台灣性平持續進步，在亞洲名列前茅，感謝所有女性的努力。

外交部與財團法人婦女權益促進發展基金會配合每年3月「聯合國婦女地位委員會」（Commission on the Status of Women, CSW）大會舉辦期間，共同規劃辦理「台灣性別平等週」女力外交專案，今年主題為「氣候變遷、環境暨減災風險政策及方案達致性別平等與女性賦權」。

蔡總統致詞表示，很開心看到台灣有這麼多女性外交使節。台灣的性別平等與環境正義程度，近年持續進步，台灣對於性平的推動，也一直站在世界前線，也在亞洲名列前茅，感謝所有台灣女性的努力。

蔡總統表示，身為總統，她有責任推廣國內外的女性賦權，但她也期望未來不要再有「女總統」一詞，也相信各界的努力，會讓性平更進步，所有女性的成就與聲音，也能啟發更多的女性與女孩。

外交部長吳釗燮致詞表示，在公部門和民間社會共同努力下，台灣這些年來在追求性別平等方面取得極大的進步，得到了全世界的認可，要感謝大家讓這一切成為可能，並代表外交部向世界各地的女性表示衷心謝意，感謝她們讓我們的世界變得更美好。

呼應聯合國婦女地位委員會大會主題，吳釗燮說，感謝大家積極參與環境保護和性別平等運動，透過攜手合作，相信能夠緩解氣候危機，並提高女性在世界中的地位。

駐台使節團團長聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲（H.E. Ambassador Jasmine Elise Huggins）致詞表示，國際婦女節是慶祝婦女在全球發展上無可取代的角色，性別平等的好處多，但仍進步緩慢，在面對氣候變遷與環境保護上，女性也扮演關鍵角色，若沒有女性的加入與帶領，無法真正解決環境議題。

參與盛會的駐台女性代表還包括美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield），以及來自友邦宏都拉斯、帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島、聖文森及格瑞那丁、貝里斯等國的大使。

出席人員包括衛生部長暨婦女權益促進發展基金會董事長陳時中、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥、勞動部長許銘春、科技部長吳政忠、國家安全會議副秘書長徐斯儉等人。（編輯：林興盟）1110308