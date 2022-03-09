中常委賄選疑雲 朱立倫：考紀會查無結果就送檢調

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）面對國民黨中常委選舉傳出選風敗壞的狀況，黨主席朱立倫今天說，傳言中任何賄選情況，考紀會將主動積極查辦，這兩週若無具體結果，會將相關事證送交檢調單位，依相關法律偵辦。

國民黨5日舉行中常委選舉，但過程中換票、賄選風聲不斷，引發社會討論；朱立倫今天下午主持中常會時強調，對於媒體報導、社會傳言當中的任何賄選情況，考紀會將主動積極查辦，所有傳言或證據，也歡迎黨員或黨代表，繼續提供相關證據，沒上限也沒時間限制，只要有證據，就辦到底，而且取消當選資格，送交考紀會開除黨籍，這是對於社會要求的基本因應。

朱立倫也說，他已經下定決心，這兩週若考紀會沒有具體結果，就把相關事證送交檢調單位，用司法依照相關法律來偵辦，不管是哪一位都辦到底，要秉持這樣的決心，讓國民黨的形象能符合社會要求，也還認真努力清白參選的中常委，基本公道。

朱立倫表示，這次中常委選舉有很多清白認真努力參選的人，也有很多風風雨雨、社會各界傳言，國民黨必須因應與做出改革，他7日召集秘書長黃健庭等一級主管，做出3大未來常會改革原則，包括未來中常委選舉採分區選制、中常委中公職與民代必須占據一半以上、以及中常委人數必須適度調降等；這3大方向，由黃健庭召集的改革小組，近期將提出草案，未來送給今年全代會通過，作為常會改革的主要依據。

針對303全台大停電，朱立倫則說，國民黨中常會不只討論黨內事務，更要回應社會需求，近日缺電備受關注，能源政策大家都很清楚，蔡政府上任6年來5次跳電，台灣的確碰到能源危機，這不單是缺電問題，若因為意識形態而造成發電污染，變成空污台灣，這又是另一項挑戰。

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朱立倫指出，民進黨稱點亮台灣，但變成缺電台灣、空污台灣，這是大家感受到最大危機。尤其在缺電狀況下，有多少產業申請用電受到限制，台灣經濟發展若受到限電限制，未來在哪裡；民進黨若不願意召開全國能源會議，國民黨願意負責任來推動，由國民黨與民間智庫一起來推動，對產業、社會、台灣負責。

此外，今天是國民黨第20屆第1任中常委首場的中常會，朱立倫說，未來會將人民關心的議題，帶進中常會中報告與討論；面對年底的選舉，也會到各地召開行動中常會，與縣市長參選人一起造勢與討論地方重要議題。（編輯：趙蔚蘭）1110309