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民眾踴躍助烏克蘭 外交部2天募集800箱愛心物資

2022/3/9 15:56
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（中央社記者王慶剛台北9日電）為協助烏克蘭難民，外交部近期開始募集愛心物資，截至今天上午，已收到約800箱，以發熱衣、毛毯、女性衛生用品為主。外交部也提醒民眾注意開放募集的物品，並在18日前送達外交部。

外交部發言人歐江安表示，外交部自3月7日開始募集各界捐贈烏克蘭難民愛心物資以來，獲得民眾熱心響應。截至3月9日上午10點，民眾親自攜帶或以郵寄快遞運送到外交部的愛心物品，目前收到約800箱，主要以發熱衣、毛毯、女性衛生用品、尿片、餅乾等為主，也有企業與外交部聯繫表示願意捐贈較大數量物資，將協調運送至指定倉儲地點。

歐江安說，外交部誠摯感謝各界善心人士的捐輸，也提醒有意捐贈物資的民眾，要注意目前開放募集的20類品項及14類藥品，並在收受時間範圍內，於在3月18日下午5點之前，親送或以郵寄送達外交部。

歐江安也提醒，指定的物資必須是全新包裝、使用效期最少6個月以上，外交部人員及志工均將會在現場提供協助。

開放接受捐贈物資的20類品項及14類藥品清單，可見https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=95&s=97478。（編輯：翟思嘉）1110309

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