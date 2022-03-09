303大停電 杜紫軍：供電挑戰恐從明年開始

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北9日電）前行政院副院長杜紫軍今天表示，台灣的能源問題首先是電力供應及穩定均不足，2023年到2025年核二及核三廠陸續除役，才是電力供應的最大挑戰。現在全球趨勢已改，民進黨應勇敢面對過去的錯誤，從零核走向零碳優先。

國民黨中常會今天邀請前行政院副院長杜紫軍以「0303大停電後檢視台灣能源問題」為題發表講演。

國民黨文傳會發布新聞稿指出，杜紫軍表示，台灣的能源問題首先是電力供應及穩定均不足，2023到2025年核二及核三廠陸續除役，才是電力供應的最大挑戰。此外，再生能源比例逐年增加，將嚴重衝擊電網的穩定，未來傍晚尖峰隨時會有限電危機，台電電力調度也難為無米之炊。

杜紫軍指出，區域供電失衡電網脆弱，北部供電不足，南電北送輸電線路滿載，增加電網風險。加上未來新增電力，如天然氣電、離岸風電、太陽光電絕大部分在中南部，無法有效解決供電失衡問題，南北高壓輸電線路也成為「國安風險」。

杜紫軍表示，2023年到2026年歐盟即將實施碳邊境措施，蔡政府政治口號超越國家安全，忽略2017年以來國際能源減碳趨勢，堅持推動2025非核家園政策，造成化石能源占比及排碳量居高不下，將嚴重影響台灣產品出口。

杜紫軍指出，民進黨過去強調非核家園，當時國際趨勢是走向非核，但現在全世界的趨勢已改，這是民進黨調整政策的下台階，應趁國際能源政策調整的時機，勇敢面對過去的錯誤，從零核走向零碳優先。

他表示，台灣需要低碳安全的能源政策，應滿足能源可取得、價格可負擔、供應不間斷能源安全原則，同時考慮全球減碳趨勢，應參考國際能源總署（IEA）、歐盟、日本等2050低碳路徑規劃，重新提出務實的規劃。（編輯：蘇龍麒）1110309