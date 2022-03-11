總統：打造南台灣科技產業走廊 帶動創新永續發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文（前中）11日晚間到台南出席億載會第19、20屆會長交接典禮並表示，億載會一直是帶動南台灣地區產業發展的關鍵力量，很高興能共同見證傳承的重要時刻。中央社記者張榮祥台南攝 111年3月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南11日電）總統蔡英文今天表示，六大核心戰略產業已在南方成長茁壯，政府未來將繼續深化每個區間交流合作，打造南台灣最重要的科技產業走廊，持續帶動大南方創新和永續發展。

「億載會第十九、二十屆會長交接典禮」今晚在台南晶英酒店舉行，由前會長鍾杰霖交棒給直得科技董事長陳麗芬，這也是首度由南科廠商出任億載會長，蔡總統也到場見證億載會的傳承。

蔡總統稱許億載會是帶動南台灣產業發展的關鍵力量，創造可觀產值和就業機會。陳麗芬是首名南科廠商代表出任億載會長，將深化南科廠商和產官學界的交流。

蔡總統指出，南科近幾年愈來愈多廠商進駐，已成為南台灣半導體重鎮，沙崙綠能科學城則加速資安、智慧科技及再生能源等產業發展，學研單位也陸續加入，強化創新研發量能，顯示六大核心戰略產業已在南方成長茁壯。

蔡總統表示，政府未來將繼續深化每個區間的交流合作，從台南到高雄，沙崙、南科及橋頭科學園區，打造南台灣最重要的科技產業走廊，持續帶動大南方創新和永續發展。

蔡總統說，大台南會展中心今年即將開幕，政府將持續提升園區周邊生活服務機能，打造更完整的產業生活圈，讓台南科技人才生活更安心舒適，也促進台南當地繁榮，政府會成為產業最堅強的後盾。（編輯：謝雅竹）1110311