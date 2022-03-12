美立法地圖正確標示台灣 外交部：呈現台海實況

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（中央社記者游凱翔台北12日電）美國總統拜登簽署支出法案，禁止行政部門製作或購入不正確標示台灣領土的地圖。外交部今天對此表示感謝，並指出，台灣並非中國的一部分，美行政部門與國會願意立法來呈現台海真實現況。

美國總統拜登正式簽署2022財政年度支出法案生效。法案禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖。

外交部發言人崔靜麟下午告訴中央社記者，感謝拜登政府及美國國會跨黨派友人，再次透過立法展現對台美關係的支持。

崔靜麟指出，友台條文中有關撥款支應全球合作暨訓練架構（GCTF）活動，及支持成立「台灣學人計畫」等，均曾在美國國會之前通過的相關立法中被提及。

然而，有關禁止將美國政府經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖，則是首度獲美國總統簽署完成立法程序的條文，凸顯美國會及行政部門不僅正視台灣並非中國一部分的事實，也願意採取立法行動來呈現台海的真實現況。

崔靜麟強調，外交部感謝並歡迎這項立法行動，未來也會持續在既有的良好基礎上，穩健深化台美關係。（編輯：郭無患）1110312