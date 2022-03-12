追思李應元新書發表 賴清德：勇敢就是他的名字

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（中央社記者溫貴香台北12日電）前駐泰代表李應元去年病逝，副總統賴清德今天在「李應元 牽手一生護台灣」新書發表會上表示，替台灣拚命，為人民打拚，「這就是民主兄弟應元兄，勇敢就是應元兄的名」。

「應元兄，現在換我要跟你說，沒要緊，守護台灣的任務，我們會繼續堅持努力下去。」總統蔡英文也為新書寫序，表達對李應元的追思。

蔡總統還透露，去年李應元請辭返國就醫，大家都很擔心他的病情，但李應元卻掛念疫情，希望能為台灣取得更多疫苗。

李應元去年11月因壺腹癌病逝，今天下午由遺孀黃月桂在母校台大公衛學院舉辦「李應元 牽手一生護台灣」新書發表會，共同追思李應元一生從挑戰黑名單、偷渡回台、2004年推動百萬人牽手護台灣到人生最後一役出使泰國。

副總統賴清德在致詞時表示，很不捨李應元的離開，接到這場活動的邀請，腦海中不時浮現李應元形影，情不自禁流下淚來；但看到今天現場這麼多人出席，代表李應元一生對土地的奉獻與付出、對理想的堅持與熱情，受到不分黨派、族群、地域、年紀、性別的人都認同與肯定。

副總統說，他心裡很感念李應元，不論過去在體制外爭取台灣民主自由人權的行動，或在體制內為台灣人民付出，都是用無法超越的熱情笑容、用一生最大的力氣投入，「替台灣拚命，為人民打拚，這就是民主兄弟應元兄，勇敢就是應元兄的名」。

副總統回想第一次與李應元碰面，就是到嘉義市站台助選。李應元當時講了一句話，「我要趕攤，可不可以讓我先講」，他回答「當然」；因為對李應元的印象就是充滿理想與抱負，希望為台灣打拚的決心，他自己也想要聽李應元演講。

談及2004牽手護台灣活動，副總統說，當時看到李應元沒日沒夜奔波，牽手護台灣對台灣民主的影響眾所周知；他今天要向李應元說謝謝，也謝謝「應元嫂」黃月桂在李應元一生流轉中，持續陪伴著李應元。

李應元的學長、前副總統陳建仁在新書序中追思李應元是台灣公衛的先鋒、民主的鬥士、勞工的護衛者、環境的保護者、永續的推動者。

陳建仁透露，在擔任台大公衛學院院長時為籌建公衛大樓奔波，時任立委的李應元陪他到教育部爭取經費，加上當時台大校長陳維昭同意以台大醫院發展基金協助配合款，公衛大樓得以順利完成，而李應元永遠是默默耕耘、從不居功。

新書發表會與會者，還包括總統府資政葉菊蘭、環保署長張子敬、主計長朱澤民、僑委會委員長童振源、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委管碧玲、陳歐珀、台大法學院名譽教授李鴻禧、民進黨副秘書長林鶴明等人。

此外，駐日代表謝長廷在新書序裡稱讚李應元「勇敢、智慧、熱愛鄉土，做人有情有義，他的過世是台灣的損失」；立委管碧玲形容，駐泰一役是「油燈耗盡」。

除了新書，5月9日將以「映火」為名，在國家音樂廳舉辦紀念音樂會向李應元致敬。（編輯：林克倫）1110312

前駐泰代表李應元辭世後，記述其生命故事的新書「李應元：牽手一生護台灣」12日在台大公衛學院發表，副總統賴清德（圖）應邀出席，與眾人一同追憶這位「民主兄弟」。中央社記者謝佳璋攝 111年3月12日

「李應元：牽手一生護台灣」新書發表會12日下午在台大公衛學院舉辦，副總統賴清德（左）、前副總統陳建仁（右）出席與會，並和現場來賓一同合影。中央社記者謝佳璋攝 111年3月12日