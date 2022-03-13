國民黨議員提名推N+1制 地方憂席次不增反減

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨為鼓勵青年參政，在直轄市議員提名採取「N+1」策略，藍營地方人士憂心，這次大環境不如2018年，各地若為培養年輕人而超額提名，恐會拉低其他藍營候選人的票數，席次可能不增反減。

國民黨日前通過「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，大幅提高青年及新人參與黨內初選民調結果加權比率，最高可加權至百分之百。期盼藉此創新作法有效鼓勵黨內青年及新人參選，為黨注入新血。

辦法中也規定，為增加新人參選空間，各直轄市議員選區提名名額應較現任議員有意辦理提名登記人數至少增加一名，但因考量票源經中央選戰策略會報核定者不在此限。

一名藍營地方輔選要角則憂心，2018年在「韓流」興起前，國民黨在各選區提名「N+1」席，思考點是希望憑藉著當時同天投票的同婚、反核食等公投的加持與帶動，但今年年底選的地方選舉，國民黨既沒有「韓流」，也沒有公投案的輔助，若為了培養年輕人，在各選區超額提名，恐會影響整體選情。

一位不願具名的國民黨地方議員說，國民黨先前經歷四大公投、台中第二選區立委補選和無黨籍立委林昶佐罷免案的失敗，加上近日中常委選舉出現賄選疑雲，黨內士氣低迷，形象也再度受挫；因此，以目前的狀況要在各地議員選舉提名N+1席，最後的的結果，可能在部分選區出現席次N-2的狀況，也就是因票源分散，導致不只一席落選的狀況。

這名議員認為，各地黨部必須掌握目前藍營的票源，在票就這麼多狀況下，加上氣勢相對對藍營不利，應謹慎提名。同時，這次在部分選區有民眾黨競爭，這都可能分食藍營選票，超額提名恐不是上策。

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藍營地方人士表示，N+1的提名機制，是保障現任優先，各選區頂多增加一席給年輕人競爭，這對年輕人的機會仍相對不夠，為什麼一個選區只能有一個優秀的年輕人，黨中央未來其實可以考慮打破現任優先的機制，讓新人一起與現任議員進行初選民調，這不僅讓新人加權的意義更為明顯，也有促進黨內新陳代謝的效果，不然僅新人競爭，每個人都有100%的加權，這有何差別。

對於黨內、地方的憂慮，國民黨組發會表示，各地選情不同由選策會通盤考量。有些選區評估是N+1，可以確保現任全部提名，新人爭取開出來那一席，反而是保障現任；若選區無法開出一席，就是新人跟現任競爭，主要還是讓席次極大化為考量，才能確保基層實力穩固。（編輯：蘇志宗）1110313