德國在台協會處長到訪 陳其邁盼拓展多元領域合作

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德國在台協會處長許佑格（左）14日拜會高雄市長陳其邁（右），雙方就高雄市整體發展、智慧城市及住宅政策等議題交流。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）德國在台協會處長許佑格今天拜會高雄市長陳其邁，雙方就高雄市整體發展、智慧城市及住宅政策等議題交流，期待德商與高市府建立聯繫管道，拓展多元領域合作、共創雙贏。

對於許佑格(Jörg Polster)今天拜會行程，陳其邁透過新聞稿表示，台、德近年來簽訂多項合作備忘錄，雙邊關係穩定發展，都共享自由、民主與人權等核心價值，也同樣致力於轉型正義議題，相信在既有穩固基礎下，未來能有更密切交流。他說，高雄已與德商有合作基礎，例如高雄捷運公司、漢翔航空工業都與西門子公司有技術合作，相信雙方在技術研發及創新等面向蘊藏厚實合作潛力。

陳其邁提及，高雄市現在著重推動智慧應用發展，德國有許多傑出大型企業，未來雙方可發展投資、引進技術，帶來更多商機。特別是德商與台灣企業在發展風力發電上也有技術合作，而綠能為不少高雄的國營企業及中小企業推動產業轉型關鍵要素，因此期望與德國開拓新合作契機，加速產業轉型。

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睽違20年再度來台的許佑格表示，現在看到當年才剛開始興建的高雄捷運，對整體發展感到驚艷。針對高雄逐漸形成半導體產業鏈生態系，他說，未來科技園區勢必會吸引更多德商，協會非常樂意與市府討論投資有關議題，也期待持續與中央和地方政府攜手促進更多產業合作，為德商與台灣政府建立聯繫管道。

許佑格也說，這次會談使他更理解南台灣城市的發展概況，相信德商企業的優秀技術，能共創雙贏互利，期待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入尾聲、各國國界開放後，能促進更多德國企業到高雄投資。（編輯：孫承武）1110314