公投電子連署尚未上線 李進勇：不符期待感到抱歉

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（中央社記者陳俊華台北16日電）中選會主委李進勇今天說，公投電子連署系統預計4月與行政院資安處做最後確認、希望6月能提到中選會委員會做決定；對於系統上線時間沒辦法符合民眾期待，「這點感覺很抱歉」。

立法院內政委員會今天邀李進勇列席報告業務，並備質詢。李進勇口頭報告指出，公民投票案電子連署系統建置完成後，已委託第三方廠商完成系統資安檢測、修正及複測，行政院資通安全處並進行4次系統資安檢測。

李進勇說，資安處也要求中選會配合資通安全管理法子法修訂，檢視相關資安防護規劃，因此中選會在110年11月辦理系統維護案招標工作，並進行資通安全弱點通報系統、端點偵測系統、擴大資通安全威脅偵測管理等3項軟體功能驗證測試、採購及導入相關機制，將在今年6月前建置完成資通安全管理法子法要求新增的防護措施，提到中選會委員會議報告。

民進黨立委王美惠質詢時指出，日前有台派社團到監察院抗議，指電子連署系統遲未上路，是中選會怠惰瀆職，要求糾正中選會、彈劾李進勇。

李進勇表示，尊重他們的訴求，也可以體會民眾對電子連署議題的關心，但中選會在這3年多來，並不是沒在推動，完全是考慮到資安問題，不斷尋求專家協助，並提出各項因應、提升的辦法。

李進勇說，時間沒辦法符合民眾期待，這點感覺很抱歉，不過都有在推動、無意迴避，因為這是公投法上的法定責任，一定會完成，時間上也會加強。4月針對資通安全管理法子法相關要求，會跟資安處做最後確認，希望在6月能將案子提到中選會委員會中做決定。

中選會綜合規劃處高級分析師王明德表示，目前規劃是以自然人憑證作為連署工具；根據內政部公告，目前有500萬張發行量，但實際真正有效張數約300萬。18歲以上可以連署的話，約有1900萬人有資格連署。

王美惠質疑，實際可以公投的人數，與領有自然人憑證人數，相差超過千萬人，如果沒有宣傳要持有自然人憑證才能進行電子連署的話，系統建置好也沒用。

王明德說，所以會採行紙本、電子連署並行；李進勇也說，會做相關宣導，畢竟是新的做法，如果要使用電子連署系統時，就要有自然人憑證。（編輯：郭無患）1110316