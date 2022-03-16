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首頁 / 政治

中選會提修法 公投日擬比照選舉禁止宣傳

2022/3/16 12:30（3/16 12:51 更新）
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中選會主委李進勇16日說，已將公投法修正草案送到行政院，希望能比照選舉，在投票當天禁止宣傳。圖為110年12月18日舉行的4大公投案，澎湖投票所投票秩序良好。
中選會主委李進勇16日說，已將公投法修正草案送到行政院，希望能比照選舉，在投票當天禁止宣傳。圖為110年12月18日舉行的4大公投案，澎湖投票所投票秩序良好。
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（中央社記者陳俊華台北16日電）現行公投法規定，投票當天仍可宣傳、引述民調。中選會主委李進勇今天說，中選會已將公投法修正草案送到行政院，希望能比照選舉，在投票當天禁止宣傳，但引述民調則不在修正範圍內。

立法院內政委員會今天邀李進勇列席，進行業務報告並備詢。國民黨立委李德維質詢時指出，公投法沒有禁止在公投當天宣傳公投或引述民調，但選罷法則規定，不能在投票日宣傳或引述民調，未來規範是否會修正為同樣標準。

李進勇答詢時先表示，過去公投跟選舉罷免還沒分開時，因為規定不盡相同，合併舉辦的確會產生選務執法上的錯亂，但這種情形在公投與選舉分開後，已經不會發生；主要是因為選舉罷免是對人、公投是對事，論述、宣傳上有不同需求。

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李進勇說，目前沒有修法、研究的計畫，各方面的意見都願意參考。但中選會法政處長賴錦珖補充表示，最近有做一些新的修正，包括投票日宣傳問題，行政院已經開2、3次協調會。

隨後，李進勇才更正，他說，關於公投投票日是否該禁止宣傳、引用民調，修法草案已經送到行政院，修法方向是關於宣傳部分，希望能比照選舉，當天禁止宣傳，但民調不在修正範圍之內。（編輯：黃國倫）1110316

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