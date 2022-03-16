九合一選舉確診者怎麼投票 李進勇：研議是否延長時間

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南韓總統大選開放確診、隔離者投票。中選會主委李進勇16日表示，如果不修選罷法，九合一選舉可能採取的方式，是延長投票時間。圖為110年12月18日舉行的4大公投，民眾於花蓮吉安鄉吉安國中投票。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北16日電）南韓總統大選開放確診、隔離者投票。年底將進行九合一選舉，中選會主委李進勇今天說，通訊投票、特設投票牽涉修法，比較可能的方式是延長投票時間，讓受防疫管制的民眾在一定時間內投票。

韓國在3月9日舉行總統大選，為確保因疫情影響正在隔離或確診選民的投票權，政府通過修法，指定投票日當天晚間6時到7時30分為隔離者及確診者的投票時間。

立法院內政委員會今天邀李進勇列席，進行業務報告並備詢。民進黨立委羅美玲質詢時指出，韓國總統大選讓居家隔離者、確診者都可外出投票，而台灣11月26日將舉行九合一選舉，是否有相關規劃。

李進勇答詢時說，韓國在選前修改相關選舉法規，允許確診、隔離者能以不同方式投票，包括郵寄投票、配合特設投開票所的期前投票，也可以在投票當天到投開票所去投票，但有限定投票時間以進行分流。

李進勇表示，韓國會這樣做有它的背景，因為當時每天確診人數20幾萬到30萬人，受防疫管制的人數約100萬人左右，影響層面非常廣，因此才訂定辦法以擴大民眾參與投票，這點值得台灣借鏡。但也注意到韓國發生的困難，如果政策決定要開放的話，相關配套措施、準備時間，都要有所因應。

李進勇指出，台灣的選務防疫，是否要做相對應的調整，中選會有在研究。但韓國的期前通訊投票、特設投票所等都牽涉到修法，因為台灣選舉、罷免的不在籍投票根本還沒啟動，沒有這樣的法治基礎，如果要臨時修改，牽涉層面非常廣。

李進勇說，如果不修選罷法，比較可能的方式，是延長投票時間，受防疫管制的民眾到戶籍地的指定投票所，但有一定的時間，例如下午4時到5時之間；並在一定條件下，如經防疫主管機關同意，民眾往來居住地到投票所的交通安排、是否需要篩檢證明等，在相關配套下是否開放投票，中選會已進行研究。

李進勇表示，另外也要跟疫情指揮中心、內政部等進行研討、協商，這項工作會持續進行；一方面盡可能保障公民投票權，但對於民眾的健康也要特別注意。這兩年來選務防疫工作，都是在所有投票權人健康能得到最好照顧的前提下進行。（編輯：翟思嘉）1110316