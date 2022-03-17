藍籲落實不得反質詢 朝野協商沒有結論

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（中央社記者范正祥台北17日電）立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商，國民黨團呼籲落實官員不得反質詢，民進黨團認為，反質詢的定義不明確，朝野對壘正常攻防，各取所需也各自面對政治評價和社會輿論；協商沒有結論。

國民黨立委蔣萬安和行政院長蘇貞昌11日於立法院施政總質詢時，為了國內電力供應問題於詢答過程中針鋒相對，蔣萬安指蘇貞昌不敢承諾未來不缺電，蘇貞昌則回應，故總統蔣經國和國民黨昔日承諾要反攻大陸，到現在都沒反攻大陸。

對於11日當天蘇貞昌與蔣萬安互嗆，國民黨立法院黨團質疑蘇貞昌反質詢，要求落實「立法院職權行使法」，並發文請游錫堃召集黨團協商正視此事。

游錫堃今天下午召集朝野黨團協商，研商「立法院職權行使法第25條質詢答復之規定」相關事宜。不過，朝野黨團各說各話，游錫堃最後宣布，協商沒有結論。

朝野黨團協商過程中，國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團並沒有要求修法將官員不得反質詢入法，因為現行立法院職權行使法第25條就已有所規定，「質詢之答復，不得超過質詢範圍之外」，黨團是要求依法執行。

曾銘宗也引用憲法增修條文第3條相關規定，指出憲法賦予立委向行政院長及行政院各部會首長質詢之權。他也呼籲游錫堃維護立法院議事公平處理。

民進黨團總召柯建銘則提及，立法院是在到了第3屆快結束時，才有即問即答。他認為，這是朝野對壘正常攻防。

柯建銘指出，過去民進黨在野時，民進黨立委在立法院總質詢時也被當時國民黨執政時的幾位行政院長「電」過，所以朝野各自解讀，各取所需，也各自承受各方的批評；立法院是高度競技場，尤其在這個直播時代，立委都很認真問政，也有苦衷，官員也不好當，總之，大家對國家負責，大家對歷史負責。

談及立委和官員的詢答，民進黨立委管碧玲說，反質詢的概念不是那麼容易定義，全中華民國的法規命令沒有反質詢的概念，情境也一定是不一樣，所以反質詢如果要入法，比較困難。她認為，很難要官員怎麼答或不能用反問的方式對話。

另外，日前蔣萬安和蘇貞昌詢答針鋒相對時，擔任院會主席的游錫堃今天也說明經過和自己的立場，澄清外界誤會他那天沒有即時處理。

游錫堃指出，當天蔣萬安並沒有正式提出，他要處理時，蔣萬安就閃過去了。其次，反質詢的定義，到現在不清楚，所有中華民國法律裡面，沒有定義反質詢。

談到當天蘇貞昌的答詢，游錫堃認為，那天詢答過程，關於停電跟反攻大陸的對話，看起來是兩回事，像是超出詢答的範圍，但是因為蔣萬安是問蘇貞昌不敢承諾未來不缺電，蘇貞昌則以過去國民黨承諾要反攻大陸，到現在都沒反攻大陸，來表達承諾沒有用，如果就承諾這個部分，蘇貞昌的回答，並沒有超出範圍。

游錫堃表示，議場攻防，每位委員必須攻守兼備，充實自己才是上策，詢答講了之後，就要讓人民評斷。對比過去戒嚴時期、白色恐怖，要珍惜今日台灣民主。（編輯：謝佳珍）1110317