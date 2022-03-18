邀朱鳳蓮看時代革命 蘇貞昌：看中國蠻橫反普世價值

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國台辦發言人朱鳳蓮暗指行政院長蘇貞昌嘴上講去中國化，私下卻追求中華文化；蘇貞昌（圖）18日在立法院受訪指出，如果講這種話的人能夠來台灣，會邀請她看看紀錄片「時代革命」，看中國這樣蠻橫、殘忍跟違反普世價值。中央社記者趙世勳攝 111年3月18日

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（中央社記者王揚宇台北18日電）國台辦發言人朱鳳蓮暗指行政院長蘇貞昌嘴上講去中國化，私下卻追求中華文化；蘇貞昌今天受訪指出，如果講這種話的人能來台，會邀請她看「時代革命」，看中國這樣蠻橫、殘忍跟違反普世價值。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。會前，蘇貞昌接受媒體聯訪，被問到朱鳳蓮指稱蘇貞昌嘴上喊去中國化，但私下卻追求中華傳統文化的浸潤，要推薦幾部大陸劇給他。

蘇貞昌說，可見他不是意識形態的人，自己都抱持開闊的心胸，世界各國、各地的各種文化、戲劇，他都有興趣，也都仔細觀賞。

蘇貞昌表示，很多中國人也喜歡看日劇、韓劇，但日本、韓國並沒有要求中國要跟他們統一；很可惜的是，中國不能自由民主開放，讓其國人自由地觀賞、體會世界各國文化。

他說，中國害怕民主自由開放，反而台灣是非常開放。對朱鳳蓮的發言，蘇貞昌說：「中國如果講這種話的人能夠來台灣，會邀請她看看『時代革命』，看看中國這樣蠻橫、殘忍跟違反普世價值。」（編輯：翟思嘉）1110318