柯文哲選高市長？民眾黨：選總統才能解決大問題

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）外界討論台北市長柯文哲是否將到高雄競選市長，民眾黨高雄市黨部今天召開記者會表示，民眾黨多數黨員更希望柯文哲可以在2024年選總統，到中央「解決更大的問題」。

重啟核四公民投票案領銜人黃士修日前在臉書發文，建議台北市長柯文哲親征高雄市，拉抬民眾黨氣勢；高雄市國民黨籍議員邱于軒昨天也發文表示，「柯文哲參選高雄市長，值得一搏的挑戰」。民眾黨高雄市黨部今天召開記者會回應外界說法。

民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥說，好像不少高雄市在地人都懇切希望柯文哲能到高雄選市長，且也都相當肯定柯文哲過去7年多以來的執政成績，希望柯文哲能到高雄解決財政紀律不好、長期空氣汙染、自來水水質等問題。

不過，馮啟彥說，民眾黨大多數黨員其實是希望柯文哲可以在2024年選總統。雖然高雄市舉債高，但是中央政府的舉債量更可觀，因此更希望柯文哲選總統，「可以解決更大的問題」。

馮啟彥補充，希望不要再強調「藍白合」的概念，因為台灣不是只有藍綠白，應該以「在野大聯盟」的新概念擺脫政治包袱，推出國民黨、時代力量、台灣基進等各黨派都能接受的人；若以在野大聯盟的概念打選戰，還有機會跟市長陳其邁一搏。

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民眾黨高雄市三民區市議員參選人李佳玲也表示，根據財政部國庫署的統計，台北市政府在柯文哲2014年上任到今年，7年來總計還了1078億元，所以很多人希望能將這一套財政紀律帶到高雄市，但她認為「柯文哲的還債能力未來應該用在中央才對」。

民眾黨左楠區的市議員參選人莊貽量說，在前國民黨籍高雄市長韓國瑜被罷免之後，國民黨在南部的市場一直往下掉，但是國民黨「自己的政黨要自己救」，不要一直喊柯文哲來選高雄，身為台南女婿的黨主席朱立倫也應該考慮御駕親征南部、傾聽南部人的聲音。（編輯：唐聲揚）1110318