精神衛生法修法 立委籲解決社區支持資源不足

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（中央社記者王揚宇台北18日電）針對行政院會日前通過精神衛生法部分條文修正草案，時代力量立委王婉諭與民間團體今天表示，此版本仍有諸多缺失，呼籲政府解決社區支持資源不足的根本性問題，協力地方布建社區支持服務的資源。

行政院會日前通過精神衛生法部分條文修正草案，衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中表示，這次修法有5大重點，包括強調推動心理健康促進、積極布建社區心理衛生中心、強化病人通報、強制住院改由法官保留原則及重視病人權益保障。

對此，王婉諭今天與台灣精神醫學會理事長蔡長哲等人在立法院召開記者會，並從病人與家屬、精神醫療、病人權利、社會安全網布建等4大面向，呼籲中央的法令與政策可以更往前端，協力地方布建社區支持服務的資源，並確實建立橫向連結，正視精神障礙家庭的困境。

蔡長哲表示，強制住院的制度過去已有許多討論，無論是病人、家屬或精神醫療人員，其實都背負著社會安全的沉重壓力。而精神醫學界的共識，是希望強制住院與強制社區治療的審酌與決定，應由司法單位為第三方裁定。

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蔡長哲指出，此次行政院修法版本雖已把「強制住院」案件，改為有專家參審的法庭法官裁定，但獨漏「強制社區治療」案件，仍保留給衛生福利部的審查會決定，希望「強制社區治療」也應由法院裁定。

台灣家連家精神健康教育協會理事長黃莉玲認為，政府應正視精障家屬的困境，如果病人初發病時，不論在醫療端，或能補助更多精神公益民間團體，及時給予家屬完整的衛教課程，並且提升社區復健及支持服務的多元性及可近性，以協助病友穩定病情、支持他們在社區自立生活，相對也就能減輕家屬照顧的壓力。（編輯：林興盟）1110318