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府：張靜涉案無關總統博士學位 政治臆測大可不必

2022/3/22 19:38
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（中央社記者溫貴香台北22日電）律師張靜因涉妨害秘密等案件，遭台東地檢署聲請羈押，台東地方法院裁定無保釋回。總統府今天表示，張靜所涉案件，與總統博士學位相關案件毫無關聯，總統府不了解也不評論個案，但政治臆測大可不必。

台東地檢署偵辦一起傷害案時，發現張靜疑裝設監視器偷拍。台東地檢署昨天由主任檢察官、承辦檢察官帶領台東縣警察局刑警大隊人員搜索張靜律師事務所及他女友經營的美容美體沙龍店。偵訊後，以張靜有串證之虞向法院聲押。台東地方法院今天中午裁定張靜無保釋回。

由於張靜是媒體人彭文正質疑總統蔡英文博士學歷、論文案的辯護律師，他向媒體表示因此遭「查水錶」、政治追殺。

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統府一貫的立場是尊重司法，不涉入司法個案。但總統府也期盼，相關單位在偵辦過程，應注重司法人權保障，以確保法治國家相關法律原則的落實。

張惇涵說，根據台東地檢署對外發布的新聞稿，張靜所涉案件，與總統博士學位相關案件毫無關聯，總統府不了解也不評論個案，但政治臆測大可不必。（編輯：林興盟）1110322

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