美國首位女國務卿歐布萊特逝世 總統哀悼民主捍衛者
2022/3/24 12:27（3/24 12:41 更新）
美國前國務卿歐布萊特23日過世，享壽84歲。圖為歐布萊特出席2007年世界經濟論壇。（圖取自維基共享資源；作者：World Economic Forum ，CC BY-SA 2.0）
（中央社記者溫貴香台北24日電）美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）今天與世長辭，享壽84歲。總統蔡英文推特發文哀悼，並表示，美國與世界失去一位真正的民主捍衛者，她以她的領導力激勵了許多人。
美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）今天與世長辭，享壽84歲。各國政要紛紛致哀，緬懷這位美國最具影響力的女政治家之一。
歐布萊特的家人在聲明中說，歐布萊特不敵癌症病魔，在「家人和朋友陪伴下」辭世，並向這位「慈愛的母親、祖母、姐妹和朋友」，以及「努力不懈的民主和人權捍衛者」致敬。
蔡總統上午在推特發文表示，向歐布萊特的家人與美國人民表示哀悼，隨著她的逝世，美國與世界失去一位真正的民主捍衛者，歐布萊特以她的領導力激勵了許多人。
歐布萊特1937年出生於捷克斯洛伐克，童年時適逢第二次世界大戰，她與家人為躲避納粹魔掌而離開祖國，11歲時以政治難民身分來到美國，於哥倫比亞大學（Columbia University）取得博士學位。（編輯：蘇志宗）1110324
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀