美國首位女國務卿歐布萊特逝世 總統哀悼民主捍衛者

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（中央社記者溫貴香台北24日電）美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）今天與世長辭，享壽84歲。總統蔡英文推特發文哀悼，並表示，美國與世界失去一位真正的民主捍衛者，她以她的領導力激勵了許多人。

美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）今天與世長辭，享壽84歲。各國政要紛紛致哀，緬懷這位美國最具影響力的女政治家之一。

歐布萊特的家人在聲明中說，歐布萊特不敵癌症病魔，在「家人和朋友陪伴下」辭世，並向這位「慈愛的母親、祖母、姐妹和朋友」，以及「努力不懈的民主和人權捍衛者」致敬。

蔡總統上午在推特發文表示，向歐布萊特的家人與美國人民表示哀悼，隨著她的逝世，美國與世界失去一位真正的民主捍衛者，歐布萊特以她的領導力激勵了許多人。

歐布萊特1937年出生於捷克斯洛伐克，童年時適逢第二次世界大戰，她與家人為躲避納粹魔掌而離開祖國，11歲時以政治難民身分來到美國，於哥倫比亞大學（Columbia University）取得博士學位。（編輯：蘇志宗）1110324