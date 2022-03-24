河野太郎：若對俄經濟制裁鬆綁恐導致「台灣有事」

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本執政黨自由民主黨廣報（宣傳）本部長河野太郎今天在東北地區街頭演說時指出，有關俄羅斯侵略烏克蘭一事，端視國際社會的應對，難保不會導致台灣有事情（有緊急狀況）。

日本產經新聞報導，河野在JR仙台車站前進行街頭演說時還表示，中國共產黨正注視國際社會對俄羅斯總統蒲亭所做出的殘暴行為將有何反應，如果對俄羅斯的經濟制裁鬆綁的話，中國將以為制裁是短暫性的，這或許會誘發中國侵略台灣也說不定。

對於俄羅斯可能採取停止出口石化資源一事，河野強調，可能要拜託日本民眾配合節省電力，能源價格或許會飆漲，但為了發聲讓大家知道獨裁者的侵略行徑是不被允許的，絕對不能鬆綁制裁。

河野曾擔任過防衛大臣、外務大臣，擅長運用社群網站發訊，他今天在街頭演說後還指導地方議員們如何有效的運用會員制社群網站的發訊手法。今年夏天，日本將舉行參議院選舉。

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俄羅斯2 月24日揮軍侵略烏克蘭，俄羅斯駐日大使館2月28日在推特（Twitter）上發文寫道：「現在，社群網站正對俄羅斯展開資訊戰，並無證據顯示俄軍破壞烏克蘭民間基礎設施，反而烏克蘭軍隊空襲和誤射等在頓巴斯（Donbas）記錄了烏克蘭民族主義分子的犯罪影像和影片，卻被說成好像是俄軍所為。」

對此，河野3月1日痛批俄羅斯「做賊喊抓賊」的行為太可恥。他寫道：「說什麼那是社群網站上的資訊戰！？Shame on you!」（編輯：黃自強）1110324