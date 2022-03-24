台灣插畫家義國參展遭中國打壓 外交部嚴厲譴責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北24日電）台灣藝術家卓霈欣在義大利參展遭中國打壓，要求將參展作品國名改為「Taiwan-China」。外交部發言人歐江安表示，駐義大利代表處已於第一時間向義大利政府及主辦單位表達抗議並要求改正，同時透過義大利國會議員協助交涉。

外交部對中國將其政治污手伸進國際文化活動，表達最嚴厲譴責及高度遺憾。

歐江安接受中央社訪問時表示，外交部將責成駐館持續透過各種管道，維護國家尊嚴及參展人的公平待遇。

卓霈欣參加第59屆「義大利波隆那兒童書展」（The 59th Bologna Children’s Book Fair）獲獎，卻遭中國向當地政府施壓，要求其參展作品的國名必須改為「Taiwan-China」。針對主辦單位最後擅自決定遮蓋參展畫家作品的國名一事，歐江安表示外交部表達最嚴厲譴責與高度遺憾。

台灣藝術家卓霈欣去年奪得義大利「波隆那SM國際插畫家大獎」，現於波隆那兒童書展舉行個展，立委黃國書今天指出，昨天卓霈欣的個展遭中國打壓，要求國名更改為中國台灣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部重申，中華民國台灣是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府沒有一天統治過台灣，自然無權在國際場域宣稱代表台灣或矮化台灣民眾參與活動使用的國名。由於中國政府不當施壓，連文化藝術領域也遭到中國政府的荼毒；中方霸道打壓行徑將遭到台灣人民及國際社會的唾棄。

歐江安表示，台灣與義大利兩國共享民主、自由、人權等普世價值；台灣鄭重呼籲義大利相關單位發揮勇氣，拒絕中方不當霸凌，應強化與台灣等民主陣營夥伴的合作與文化交流，共同抵抗政治壓迫。（編輯：林興盟）1110324