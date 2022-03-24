印度學者：俄攻烏代價高 中國將慎思攻台意圖

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（中央社記者林行健新德里24日專電）印度中國問題專家謝鋼今天在印度媒體發表文章稱，即使中國在俄羅斯攻打烏克蘭之際升高對台灣的恫嚇辭令，但在看到俄羅斯付出的代價之後，將對犯台的意圖作更謹慎的考慮。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）今天在印度媒體「第一郵報」（Firstpost）刊文稱，雖然中國與台灣最近均指出台灣與烏克蘭的情況不同，但歷史軌跡與雙方的軍事準備，卻令台灣海峽大有風雨欲來的態勢。

謝鋼稱，俄羅斯與中國的國土收復論述頗為類似，而中國同樣把愛國主義「武器化」，運用對象不單是台灣，也包括南海諸島、釣魚島以及印度邊境的加萬谷（Galwan）一帶。

他點出中國去年慶祝共產黨建黨100週年時的「統一」聲浪、去年將近1000架次的台灣防空識別區侵擾、以及俄羅斯攻打烏克蘭當天派出8架殲-16戰機擾台等事例，作為中國加強威嚇台灣或準備侵略的佐證。

文章說，中國可能有6種侵台模式，分別為全面進犯、飽和飛彈攻擊、潛艦封鎖週邊海域、癱瘓C4ISR（指揮、管制、通信、資訊、情報、監視和偵察）系統、空襲以及兩棲作戰等。

但文章也指出，雖然中國對台灣有絕對的軍事優勢，但任何一種犯台模式都將為中國帶來很大的問題，因為台灣本身也具有不弱的軍事實力。

謝鋼寫道：「事實上，不像烏克蘭，台灣的距外武器和軍隊的專業度，都能讓中國付出可觀的代價。」

謝鋼稱，另兩個與烏克蘭不同的情況是，台灣與中國之間隔著一條寬180海里的「護城河」，中國將需要中度到高度的海空運兵能力才能進行侵犯。此外，美國有「台灣關係法」，依法需為台灣支援武器。

他說，雖然烏克蘭戰火令外界也為台灣擔憂，但俄羅斯付出的代價，包括逐漸加重的制裁以及全球輿論。因此，北京即使口頭上對台強硬，但勢必正謹慎思考。

謝鋼說，對印度而言，中國武力犯台的計畫以及在區內的「灰色地帶」策略，都正讓中國在陸地和海上更加武斷，唯有加強「四方安全對話」（Quad）聯盟之間的合作，中國的「兩洋戰略」才能被阻止。

他寫道，在美國被歐洲事務纏身之際，新德里、東京與坎培拉必須加強合作，擬出更有效的抗中策略。（編輯：黃自強）1110324