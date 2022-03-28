接見美國民主基金會長 蘇貞昌：應更努力團結合作

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行政院長蘇貞昌（圖）28日在行政院接見美國國家民主基金會長威爾森時說，俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭迄今還沒完全被占領，就是全世界民主自由夥伴給予大力支持、聲援，並同聲譴責不自由、不民主的侵略惡行，民主國家應更努力、團結合作。中央社記者張皓安攝 111年3月28日

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（中央社記者陳俊華台北28日電）行政院長蘇貞昌今天下午接見美國國家民主基金會長威爾森時說，烏克蘭迄今還未完全被俄羅斯占領，就是全球民主自由夥伴給予大力支持、聲援，同聲譴責侵略惡行，民主國家應更團結合作。

美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy, NED）會長威爾森（Damon Wilson）3月27日至3月30日率團訪問台灣；此行將宣布10月24日至27日，在台北舉辦「世界民主運動」（World Movement for Democracy）全球大會。

蘇貞昌下午接見威爾森訪團時致詞表示，時值俄羅斯入侵烏克蘭之際，代表自由、民主、人權的美國國家民主基金會，由威爾森率團訪台作為上任後首站行程，彰顯國家民主基金會對台灣的重視與雙邊友誼。

蘇貞昌回憶第一次參與政治運動時說，當時台灣是威權政治、軍事戒嚴國家，現在已成為自由民主、開放的國家，且在總統蔡英文領導下，台灣自由度等各方面評比最高，備受世界肯定與重視。

蘇貞昌指出，此成果不是天上掉下來，而是數十年來，一代代台灣人民的努力加上智慧與勇敢，以及許多自由民主國家的關注幫忙與相互支持，方能享受今日的自由民主。

蘇貞昌以俄烏戰事為例說，烏克蘭迄今能沒完全被占領，就是全世界民主自由夥伴給予大力支持、聲援，台灣也盡一切力量提供人道援助，並同聲譴責不自由、不民主的侵略惡行，民主國家應更努力、團結合作。

蘇貞昌表示，他熱切期待今年10月將舉辦的世界民主運動全球大會，相信在彼此共同努力下，全球自由民主夥伴能更進一步團結合作，讓世界的民主、自由、人權更受重視，更有力量。

威爾森致詞時說，美國國家民主基金會的存在，即是展現對台灣民主、自由的支持；俄羅斯入侵烏克蘭正考驗著全球民主價值，烏克蘭人民所展現的勇氣，彰顯民主夥伴要更團結，台灣更要展現對全球民主的貢獻。

威爾森表示，台灣民主基金會跟美國國家民主基金會正在策劃10月的活動，會選擇在台灣召開大會，目的是充分展現台灣作為全球民主樞紐，讓全世界民主人士能在此共同學習。

威爾森說，「世界民主運動」全球大會將讓抵台的全球民主人士，見證台灣的成就與所做貢獻，並讓台灣能在全世界民主議題上，具有議題設定的核心地位；進而在拜登政府召開下一屆民主峰會之前，台灣能成為全球民主議題的中心。（編輯：林克倫）1110328

行政院長蘇貞昌（右）28日在行政院接見美國國家民主基金會長威爾森（Damon Wilson）（左）與訪團，歡迎他們來訪台灣。中央社記者張皓安攝 111年3月28日