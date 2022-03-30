蔡壁如再批共用人力違法 鏡電視反控勞動局洩密

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（中央社記者郭建伸、葉冠吟台北30日電）鏡電視風波不斷，台灣民眾黨立委蔡壁如今天公布鏡電視與鏡週刊共用人力名單，抨擊鏡電視說謊騙來的執照，NCC為何不撤。鏡電視透過聲明回覆，將對台北市政府勞動局洩密給蔡壁如提告。

立法院交通委員會今天召開「近年多起新聞台爭議風波談國家通訊傳播委員會（NCC）審照制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會。蔡壁如在會前受訪表示，鏡電視事件不只是鏡電視的內部事務，也涉及新聞自主與言論自由，是民主法治國家的最後一道防線。

蔡壁如表示，她日前公布大量鏡週刊員工的薪水，是由鏡電視支付，並且有人員從鏡電視調動至鏡週刊，NCC在接到具名檢舉後裝作沒看到，也不願公布是否調查。

蔡壁如指出，根據她的調查結果，去年9月至少有39人在鏡電視領薪水，但名字卻掛在鏡週刊，她今天會拿這些資料向NCC具名檢舉，「鏡電視說謊騙來的執照，可以不撤嗎？」。

針對立委蔡壁如今天開記者會爆料鏡電視與鏡週刊違法共用人力名單，鏡電視發聲明回應。

鏡電視強調，公司在執照申設期間，並無欺瞞NCC情事。在今年1月函覆NCC文件中，亦已明確說明營運計畫編制450人中，約有40餘人曾任職精鏡傳媒公司，均為專職專任員工。至於負責規劃、籌設之精鏡傳媒公司員工之專案聘僱工作，已在2021年10月全部離職；目前公司的人事聘僱情況，與今年1月函覆NCC時幾無差異。

鏡電視表示，立委蔡壁如引用2021年9月之員工資料，指涉公司目前與精鏡傳媒公司仍有人力共用，為惡意之移花接木，不僅意圖影響NCC獨立機關之決定，並影響輿論傷害本公司聲譽。

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最後鏡電視強調，台北市政府勞動局近日利用職務對鏡電視違法勞檢，並將公司員工清冊與投保資料，洩密予立委蔡壁如。鏡電視在勞檢時均已錄音錄影存證，勞檢員並自承長官洩密與勞檢員無關等情，鏡電視將依法提出告訴，追究台北市政府勞動局洩密與瀆職責任。

另外，針對蔡壁如委員與台北市政府勞動局違反個人資料保護法，洩漏個人資料部分，鏡電視也將提出告訴，追究法律責任。（編輯：趙蔚蘭）1110330