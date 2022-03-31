賑濟烏克蘭專戶累積逾9.3億 4/1截止捐款

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（中央社記者賴于榛台北31日電）4月1日是賑濟烏克蘭專戶捐款截止日，賑災基金會指出，專戶截至今天下午4時20分，善款累積已達新台幣9億3036萬元，捐款筆數計12萬6957筆。

俄烏戰事未歇，外交部為協助烏克蘭難民，2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，定4月1日截止捐款。其中線上多元支付刷卡服務4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款已於27日晚間11時59分先行關閉。

根據衛福部公開的勸募活動資訊，此次2022年烏克蘭國際援助專案，預募金額為10億元。

賑災基金會今天發布新聞稿指出，截至下午4時20分，善款累積已達9億3036萬元，其中實體帳戶統計達7億5299萬元，透過線上多元支付平台收到1億7737萬元，捐款筆數共12萬6957筆。

基金會指出，今天最高額捐款為100萬元，來自財金資訊股份有限公司。

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專案募款4月1日截止，基金會表示，感謝民眾踴躍參與，各界最關心的款項用途、募款過程及結果，將在募款結束後另行列項報告，具體時程與揭露方式將於賑災基金會網站公告。

基金會提醒，民眾若需要捐款收據，可將捐款證明，如臨櫃捐款收執聯、ATM收據等，敘明捐款人姓名，以及收據抬頭、電話及收據寄送地址，透過傳真或Email等方式傳送至賑災基金會，待確認無誤後將統一寄出收據。（編輯：翟思嘉）1110331