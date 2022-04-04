吳釗燮：台灣不分族群黨派 不受中國統治是共識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北4日電）外交部今天表示，部長吳釗燮接受希臘媒體「焦點報」專訪表示，香港情勢讓台灣民眾看清中國獨裁政權邪惡本質，且與其所宣傳「一國兩制」背道而馳，台灣人民不分族群黨派，最大共識是不接受中國專制統治。

外交部下午發布新聞稿表示，吳釗燮接受希臘媒體「焦點報」（ESTIA）書面專訪，說明中國對台灣的威脅、兩岸情勢、台灣自由民主現況、台灣與歐洲以及與美關係等議題。

吳釗燮指出，台灣面對來自中國軍事威脅相當嚴峻，且中國經常進行灰色地帶戰術，頻繁派遣軍機擾台，因此台灣致力提升自我防衛能力，發展不對稱戰力，以建立嚇阻所需軍事力量，且台灣對抗中國挑戰的底線，就是總統蔡英文民國110年國慶演說提出的「四個堅持」，台灣堅定守護自由民主生活方式，絕對不會屈服於中國的威嚇脅迫。

吳釗燮表示，國際社會已深刻意識到台海和平穩定重要性，過去一年各國領袖會議或國防部長與外交部長的2+2會議中，提及台海議題超過20次，今年美日峰會、日澳峰會及英澳2+2會議也再度強調此點，顯示台海情勢已成為全球關切焦點，希望民主夥伴持續支持台灣，齊力捍衛印太安全與共享價值。

針對兩岸關係發展，吳釗燮提到，香港情勢讓台灣民眾看清中國獨裁政權邪惡本質，中國踐踏香港民主人權及威嚇台灣等行徑，均與其所宣傳的「一國兩制」背道而馳，台灣人民對此有非常深刻體認，台灣人民不分族群及黨派，最大的共識就是不接受中國專制統治。

吳釗燮強調，台灣與歐盟及其會員國共享自由、民主及人權等價值，台灣位處民主陣營對抗威權擴張的戰略最前線，深盼歐盟與歐洲各國積極發聲，全力增進全球民主同盟團結與韌性。有關立陶宛同意台灣以台灣為名設置代表處卻遭中國經濟脅迫，吳釗燮也期盼歐盟會員國團結一致，儘速推動「反經濟脅迫」措施，以有效反制中國。

吳釗燮提到，歐洲對亞太安全及中國崛起日益關切，台歐可就此進行交流。他去年10月訪問歐洲時，便應斯洛伐克「全球安全論壇」（GLOBSEC）及捷克「解析中國」（Sinopsis）等重要智庫邀請發表演說，分享對中國及亞太情勢的觀察，以及台灣對抗假訊息的經驗。

吳釗燮進一步表示，台灣也期盼與歐洲強化經貿投資關係，共同強化關鍵產業供應鏈安全與韌性，並藉由推動「台歐連結獎學金」計畫，鼓勵台灣與歐洲國家大學建立學術合作與交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，美國總統拜登政府上任以來，已多次重申恪守「台灣關係法」及「六項保證」，除持續向中國表達對台挑釁行為的嚴正關切外，並積極聯合盟友表達對台海和平穩定重視；同時美國也延續對台軍售常態化政策，展現美國對台灣防衛能力的高度關注。

吳釗燮最後強調，台灣將持續強化國防實力，並加強與美國、歐盟成員等理念相近國家的安全交流與合作，促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。（編輯：趙蔚蘭）1110404