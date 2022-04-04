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綠營屏縣長初選倒數計時 郭國文廖婉如助陣鍾佳濱

2022/4/4 16:38（4/4 17:41 更新）
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民進黨屏東縣長初選民調將於6日至8日舉行，前交通部長林佳龍的夫人廖婉如（前左2）4日赴屏東，陪同參選人之一的立委鍾佳濱夫人楊茹憶（前右2）到傳統市場掃街拜票。（鍾佳濱辦公室提供） 中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月4日
民進黨屏東縣長初選民調將於6日至8日舉行，前交通部長林佳龍的夫人廖婉如（前左2）4日赴屏東，陪同參選人之一的立委鍾佳濱夫人楊茹憶（前右2）到傳統市場掃街拜票。（鍾佳濱辦公室提供） 中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月4日
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）民進黨屏東縣長初選民調將於6日至8日舉行，前交通部長林佳龍的夫人廖婉如和立委郭國文分別南下屏東，為參選人之一的立委鍾佳濱助陣；今天兒童節，鍾佳濱也提推動共融公園的政見。

林佳龍夫婦關心鍾佳濱選情，今天廖婉如專程赴屏東陪伴鍾佳濱夫人楊茹憶到傳統市場掃街拜票。

廖婉如表示，林佳龍和鍾佳濱在台大讀書時，就因參與學運建立深厚情誼，算是長期革命夥伴；尤其，他們從畢業、踏入政壇，一直互動密切，早年兩家人也常常聚會出遊，這些都是不為外界所知的。

她說，林佳龍在台中參選立委、市長時，鍾佳濱、楊茹憶經常前去幫忙，這次鍾佳濱爭取屏東縣長初選，他們夫婦也很關心，因此專程到屏東為鍾佳濱加油打氣。

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郭國文下午陪鍾佳濱掃街，在屏東市和平共融公園，兩人換裝化身為「屏東隊長」及「台南隊長」，一起帶著「鋼鐵人」陪孩童們歡慶兒童節。

鍾佳濱表示，未來會持續推動屏東縣的親子共融公園，並且實現「安全有趣，完善便利」的目標，讓孩童能夠快樂又安全地在公園內遊玩，他曾爭取和平公園公共廁所的設置，未來其他公園也會持續爭取停車空間及其他設施的設立。（編輯：陳仁華）1110404

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