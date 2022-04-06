蔡英文：加強防範境外勢力與在地協力者裡應外合

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（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨主席蔡英文今天說，境外勢力透過各種管道，系統性製造國內的衝突，影響台灣民心士氣，必須要加強防範境外勢力與在地協力者裡應外合的認知作戰；只有即時澄清、增強免疫力，和持續團結，才能減少錯假訊息的操作空間。

民進黨中常會今天邀請台灣民主實驗室理事長沈伯洋專案報告「俄烏戰爭：台灣的準備與中國的入侵」。

與會人士轉述，沈伯洋分析俄羅斯、烏克蘭和中國在包括俄烏戰爭期間和各階段的心戰與輿論戰手段，以及中國協助擴散特定觀點的狀況。沈伯洋也提及中國利用宗教、黑道、里長系統進行的對台統戰，與會者則分享地方上甚至有滲透學校、教育系統的狀況。

與會中常委提到，第五縱隊透過宗教人士、黑道人士、村里長滲透，台灣應建立防範機制，像日本有登記制，台灣應該做必要的追蹤處理，及早因應防範，否則等到作戰時會來不及；也有中常委提到，台灣三大幫派竹聯幫、天道盟、四海幫，其中竹聯和四海原本政治立場就比較傾中，天道盟現在也有傾中狀況。

民進黨發言人周江杰會後轉述蔡英文談話指出，多年來，台灣身處認知作戰的一級戰區，境外勢力利用錯假訊息操控爭議輿論，試圖造成台灣社會的動盪。蔡英文認為，未來認知作戰的攻擊只會越來越強，也會無孔不入，必須要更加謹慎，不能掉以輕心。

蔡英文說，境外勢力透過各種管道，系統性製造國內的衝突，影響台灣民心士氣，必須要加強防範境外勢力與在地協力者裡應外合的認知作戰；只有即時澄清、增強免疫力，和持續團結，才能減少錯假訊息的操作空間。

蔡英文指出，認知作戰是一場看不見敵人的無煙硝戰爭，只有平時培養識別媒體假訊息能力，防範輿論分化，才能不受干擾。她要再次強調，從俄羅斯入侵烏克蘭事件，除了積極從中學習、提高民眾警覺、強化自我信心，更要展現台灣韌性，才能守護台灣得來不易的民主自由。（編輯：林興盟）1110406