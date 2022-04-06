2立委居家隔離 立法院：視訊會議不影響職權

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立法院6日表示，有2名立委被匡列居家隔離，但他們參與委員會議發言、表決，技術上都沒問題。圖為立法院加強防疫與人流管控措施，與確診助理同樓層的立委、助理必須出示PCR或快篩採檢，確定為陰性才能進入院區。中央社記者郭日曉攝 111年4月6日

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（中央社記者蘇龍麒、王揚宇、溫貴香台北6日電）立法院秘書長林志嘉今天表示，2名立委被匡列居家隔離，但他們參與委員會議發言、表決，技術上都沒問題。

他說，如果有2名立委確診或提升至三級警戒，立法院長游錫堃也會召集朝野協商討論應對措施。

本土疫情燒進立法院，國民黨立委廖國棟助理確診，今天是清明連假後首個上班日，立法院加嚴人流管控，指揮中心今天證實，有2名立委被匡列為居家隔離對象。

林志嘉告訴中央社記者，2名立委居隔，但是透過視訊發言、點名表決，技術上已經都不是問題，因此不會影響2名立委行使職權。

林志嘉說，目前已把這2名確診助理的院內足跡完全公告，台北市衛生局也發布細胞簡訊，大概有2000多人會收到，如果隨時有狀況，要自主管理，也希望能趕快到指定的醫療院所採檢。

林志嘉指出，由於觀察期要到4月10日左右，才會比較安心，因此希望立委、立委助理、立法院工作人員等，避免進入立法院。

至於未來是否會全面採取視訊會議，林志嘉說，依照目前立法院訂下的標準，必須是提升至三級警戒或是2名以上立委確診，游錫堃就會召集朝野協商，討論後續會議是否採視訊進行。

他表示，目前113名立委已經有超過100人裝設好視訊會議設備，連透過視訊會議按表決器投票都可以，因此院會層級要召開視訊會議，也完全沒有問題。

面對即將到來的檢察總長被提名人邢泰釗的人事同意權案，林志嘉說，如果要以視訊會議方式投票，只需朝野協商授權同意即可，技術上也不成問題。

至於各委員會會議如何召開，林志嘉說，立法院是「委員會中心主義」，尊重各召委與委員會成員的討論結果，要改開視訊會議，立法院會全力配合。

林志嘉表示，立法院也通知所有立委與助理，這段時間如果有身體不適，都有可能必須要趕快做快篩或核酸檢測（PCR），也請媒體記者要隨時注意自己的安全。

此外，明天是世界衛生日，副總統賴清德今天在臉書發文表示，這幾天，台灣遇到疫情的挑戰，提醒大家，務必落實防疫措施，戴好口罩不僅能降低病毒傳染的可能性，也能達到個人最佳的呼吸防護效果。（編輯：林興盟）1110406