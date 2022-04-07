王美花指電費太便宜 國民黨團：預告電價將漲

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（中央社記者王承中、郭建伸台北7日電）經濟部長王美花指現在電費太便宜，國民黨團總召曾銘宗今天表示，王美花的說法是在測風向、帶風向，等於預告要漲電價。國民黨團主張民生電價凍漲，產業用電價格依產業成本和市場機制計算。

經濟部長王美花6日表示，今年夏天開冷氣沒問題，重要的是如何節電，目前已與大用戶商量，在產業端如何做到最有效率的節電方式，家戶反而是要努力的部分，「因為現在電費其實是太便宜了」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨立委謝衣鳯、賴士葆今天在立法院召開記者會。曾銘宗表示，王美花突拋出「電價太便宜」的說法是在測風向、帶風向，等於預告要漲電價。2025非核家園能源政策確定跳票，恐引發缺電危機，未來電價可能大幅上漲，這是台電不敢公開承認的事實。

曾銘宗指出，假設燃氣、燃煤、核能與再生能源分配比不變的話，目前每度電發電成本為新台幣2.01元，到了2025年廢掉核能的每度電發電成本2.44元，電價將成長21.4%，可預見電價將大幅上漲。

曾銘宗表示，電價是否合理，關係到2300萬人用電的基本權益，更涉及到國內產業發展，錯誤的能源政策將引發未來電價大幅上漲，全民將付出慘痛的代價，國民黨團請問蔡政府，錯誤的能源政策，誰要負起政治責任？蔡政府必須出來說清楚、講明白。

賴士葆指出，政府不斷強調出口暢旺，獲利屢創新高，企業既然都在賺錢，為何企業用電要由窮苦的老百姓來負擔？這根本就劫貧濟富，具體主張20%的民生用電繼續凍漲，民生用電大戶如豪宅，用電超過一定額度者，則與80%的產業用電戶一樣，按照市場機制計算電價。

民進黨團幹事長鄭運鵬受訪時表示，即使2018年以核養綠公投過關，立法院會2019年修正通過電業法第95條條文，刪除「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」的條文，但台灣核電廠的機組年限是在2024年除役，2025去核電化一定做得到，也未有政府機構主張核電機組延役。

鄭運鵬表示，台灣的電價沒有市場機制，是由電價審議委員會審議，最近一次電價審議委員會緩議；台灣的電費相較全世界算低，若國民黨主張要電價走市場機制，應說明參考值，並列入今年地方選舉及未來總統大選政見。（編輯：楊凱翔）1110407