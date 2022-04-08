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立陶宛總理續挺深化對台關係 外交部推文表歡迎

2022/4/8 14:36
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（中央社記者黃雅詩台北8日電）立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）7日接受英國經濟學人雜誌Podcast訪問，重申支持與台灣發展關係。她坦言中國反彈力道之大讓她驚訝，但她不後悔同意在立陶宛設立歐洲首個以台灣為名的代表處。

外交部今天在官方推特（Twitter）轉發經濟學人（The Economist）Podcast對席莫尼特的訪問，外交部推文指出，席莫尼特對抗俄羅斯與中國專制暴政的方式，就是跟烏克蘭和台灣站在一起，對於席莫尼特不後悔強化立陶宛與台灣的關係，外交部表達歡迎之意。

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席莫尼特在訪談中暢談俄烏戰爭與台海議題，被問到是否後悔當初讓台灣設處並與台灣發展關係的決定，造成立陶宛身陷中國制裁的風暴中心。席莫尼特表示，她並不後悔這個決定，與台灣發展關係帶來很多實質建設性。

席莫尼特說，她很遺憾中國政府做出這麼強烈的反應，老實說她很驚訝，但她認為中國的經濟制裁行動不只是針對立陶宛，是針對所有歐洲公司，是對歐洲單一市場的干預，中國的行為非但立陶宛無法接受，歐洲許多國家與國際組織對此都無法接受，現在這個議題已被提到世界貿易組織討論，她相信這是民主國家應共同處理問題的方式。（編輯：蘇志宗）1110408

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